“完全体復帰”は2027年に持ち越しへ…OH MY GIRL、上半期に予定されていたグループ活動延期【全文】 | RBB TODAY

ガールズグループOH MY GIRLの完全体は、2027年に見られる見通しだ。

6月22日、所属事務所WMエンターテインメントは公式コメントを通じて、「当社は、メディアを通じて案内した上半期のグループ活動および公演に関し、ファンの皆さんに十分なお知らせをできなかった点について、心からお詫び申し上げる」と伝えた。

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同日、所属事務所は「メンバー6人は『OH MY GIRL』という名でともにすることに同意している」としながらも、「アルバム制作の過程で、より完成度の高い音楽を集め、選別する作業が長引いたことに伴い、当社は本来計画していた日程通りに進行することに無理があると判断した」と説明した。

OH MY GIRL

続けて、「現在、メンバーたちはOH MY GIRLとして新しいアルバムを披露するために準備中だ」として、「久しぶりに展開する活動であるだけに、より完成度の高い音楽とステージで恩返しするため、来年上半期のリリースを目標に心血を注いでいる」と述べた。

あわせて、事務所は「今年の下半期中にはメンバーのソロアルバム活動が予定されている」と予告した。

OH MY GIRLの所属事務所の公式コメント全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。

WMエンターテインメントです。

まず、OH MY GIRLの活動を待ってくださり応援してくださったファンの皆さんに深く感謝申し上げます。

当社は、すでにメディアを通じてご案内した上半期のグループ活動および公演に関し、ファンの皆さんに十分にお知らせできなかった点につきまして、心よりお詫び申し上げます。

メンバー6人は「OH MY GIRL」という名前でともにすることに同意しております。

しかし、アルバム制作の過程で、より完成度の高い音楽を収集し、選別する作業が長引いたことに伴い、当社は本来計画していた日程通りに進行することに無理があると判断いたしました。

この過程で、ファンの皆さんに明確なご案内ができず、混乱を招いた点、深くお詫び申し上げます。

OH MY GIRLのメンバーたちは、ファンの皆さんとの再会を誰よりも大切に考えており、最も誇らしく輝く姿を見せるために努力しております。

現在、メンバーたちはOH MY GIRLとして、新しいアルバムを披露するために準備中であり、久しぶりに展開する活動であるだけに、より完成度の高い音楽とステージで恩返しするため、来年上半期のリリースを目標に心血を注いでおります。

待っていただいた分、より良い姿でお会いできるよう、当社とアーティストの全員が最善を尽くしてまいります。

あわせて、今年の下半期中には、メンバーたちのソロアルバム活動が予定されております。

OH MY GIRLとファンの皆さんがともに作っていくこれからの旅路に、温かい関心と応援をお願いいたします。

また、アルバムリリース日程の延期により、ファンの皆さんの大切な権利および特典利用に不便がないよう、2027年3月18日まで予定されていた「OH MY GIRL GLOBAL OFFICIAL FANCLUB Miracle 6th MEMBERSHIP」の活動期間を延長し、運営いたします。

メンバーシップの延長運営に関する具体的な内容は、追って別途の告知を通じてご案内する予定ですので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。

長い間待っていただいているファンの皆さんに改めて申し訳ない気持ちをお伝えするとともに、これからより責任感を持った、迅速な意思疎通を通じて信頼を回復できるよう、当社の責務を果たすことを約束いたします。

ありがとうございます。

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