BTS・J-HOPE、軽々とした足取りで空港に登場！多忙極めるなかパリ・ファッションウィークへ | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEが、フランス・パリに出発した。

6月22日、J-HOPEは「2027春夏パリ・ファッションウィーク」に出席するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて、フランスへ出国した。

【写真】J-HOPEの空港ファッション

この日、J-HOPEは自身がグローバルアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のアイテムに身を包み、クールなルックを完成させた。

軽々とした足取りで、報道陣やファンに笑顔で挨拶しながら、空港内へと向かった。

（写真提供＝OSEN）J-HOPE

なお、J-HOPEが所属するBTSは現在、ワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」を開催中だ。来る6月26～27日（現地時間）、スペイン・マドリードのリアド・エア・メトロポリターノで公演を開催予定だ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

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