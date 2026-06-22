【ピックアップ】“彼氏いない歴＝年齢”の逸材美女・谷夢花、「ヤンマガ」初グラビアで存在感 | RBB TODAY

“彼氏いない歴＝年齢”のキャッチコピーで注目を集める女優・インフルエンサーの谷夢花が、6月1日発売の「週刊ヤングマガジン」で初グラビアに挑戦し、ブレイク目前の存在として話題になっている。

2002年10月27日生まれ、滋賀県出身の谷は、SNSを中心に活動しながらZ世代から支持を広げているネクストブレイク候補。

YouTubeチャンネルでは「【彼氏いない歴＝年齢】ヤンマガで初グラビアの裏側を特別に見せちゃいます‼」と題した動画を公開し、初グラビア撮影の舞台裏を紹介している。

スタジオ入りの様子から、ヘアメイクで表情が少しずつ“撮影モード”に切り替わっていく過程、水着に着替えての撮影シーンまで、初グラビアの1日をコンパクトに追った内容になっている。

カメラの前では大人っぽい表情を見せつつ、カットが終わると照れ笑いを浮かべたり、スタッフと談笑したりと、オン・オフの切り替えがそのまま映像に収められているのも見どころ。

一方で、インスタグラムではグラビアとはまた違う一面も覗かせている。

「3度目の正直！！念願のさわやかハンバーグ食べれて、ずっと行きたかったわさびミュージアムにも行けて満足」と綴った投稿では、プライベートでグルメやおでかけを楽しむ様子を公開。

リラックスした表情と私服コーデが印象的で、飾らない等身大の雰囲気が伝わってくる。

また、「このコーデお気に入り ヤンマガ発売日で買いに行ったんだ」というコメントとともに投稿された別カットでは、発売日に自ら「ヤンマガ」を買いに行ったことを報告。

お気に入りのコーディネートで雑誌を手にする姿からは、自身の掲載を素直に喜ぶ“読者目線”の一面ものぞかせている。

“彼氏いない歴＝年齢”という等身大のフレーズと、SNSで見せる飾らないキャラクターが相まって、同世代から「親近感がわく」「応援したくなる」といった声も寄せられている。

「ヤングマガジン」のグラビアやヤンマガWebでの起用に加え、InstagramやTikTokを通じて露出が増えつつある谷。

“ネクストブレイクの逸材美女”として、今後の活動の広がりに注目が集まりそうだ。

