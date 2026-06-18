i-dle、先行公開曲『Crow』がグローバルチャートで快進撃！7月カムバックへの期待高まる | RBB TODAY

i-dleの先行公開曲『Crow』が、音楽チャートで存在感を発揮し続けている。

6月15日にリリースされたi-dleの9thミニアルバム『We made』の先行公開曲『Crow』は、発売から4日が経った現在も各種音楽チャートで好成績を収めている。

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『Crow』は6月18日時点で、韓国YouTubeの人気急上昇ミュージック1位を獲得したほか、デイリーショート人気曲チャート4位、デイリーチャート7位にランクインし、高い人気を証明した。

さらに、iTunesトップソングチャートではペルーで1位を獲得。シンガポールや香港でも上位圏にランクインしたほか、デンマーク、インドネシア、フランス、日本のチャートにも名を連ねた。

中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックでは、リリース直後にデジタルアルバムベストセラーシングル日間チャート1位を記録。その後も安定して上位圏を維持している。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）

また、フランスの音楽ストリーミングサービスDeezerでは、「トップソング・スペインチャート」に初ランクインするなど、グローバルでの影響力をさらに拡大している。

ミュージックビデオも韓国YouTubeの日間人気ミュージックビデオチャートで2位を記録したほか、「Trending Worldwide」チャートでは韓国をはじめ、台北、シンガポール、香港、フィンランド、ノルウェー、マレーシア、スウェーデンなどで上昇傾向を見せている。 こうした好調な反応を追い風に、7月のカムバックへの期待も一層高まっている。

i-dleは7月6日に9thミニアルバム『We made』をリリースする。さまざまなコンテンツを順次公開しながらカムバックへの熱気を高めており、どのようなステージを披露するのか注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

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