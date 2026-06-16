アワビまるごと弁当など東北グルメ約60店舗が集結！東武百貨店 池袋本店で「山形・宮城・岩手 うまいものめぐり」開催 | RBB TODAY

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アワビまるごと弁当など東北グルメ約60店舗が集結！東武百貨店 池袋本店で「山形・宮城・岩手 うまいものめぐり」開催

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　東武百貨店 池袋本店は、24日から29日までの6日間、8階催事場にて「山形・宮城・岩手 うまいものめぐり」を開催する。

　同イベントには、初出店7店舗を含む約60店舗が集結。旬のフルーツや名産品を使ったひんやりスイーツのほか、会場で作る出来たての海鮮弁当や肉弁当、山形市のラーメン店によるイートインメニューなどが登場する。

岩手【東北ドリッパーズ】「初夏の岩手県産ブルーベリーサンデー」
山形【カフェレストラングランロック】「さくらモンブランパフェ」

　スイーツでは、岩手「東北ドリッパーズ」の「初夏の岩手県産ブルーベリーサンデー」（980円）、山形「高橋フルーツランド」の「やまがた紅王と紅秀峰パフェ」（1,650円）、山形「カフェレストラングランロック」の「さくらモンブランパフェ」（1,480円）などを販売。宮城「マルタの果汁工場 田所食品」からは「シャインマスカットスムージー」（700円）、「ピオーネスムージー」（500円）が登場する。

宮城【マルタの果汁工場 田所食品】「シャインマスカットスムージー」「ピオーネスムージー」
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　実演グルメでは、宮城「歌津小太郎」の「鮑（あわび）まるごと贅沢弁当」（2,970円）、宮城「仙台味乃吉」の「仙台名物厚切り牛たんと仙台牛弁当」（2,916円）、山形「米沢 琥珀堂」の「米沢牛ステーキ＆牛串弁当」（2,997円）などを展開する。

宮城【仙台味乃吉】「仙台名物厚切り牛たんと仙台牛弁当」
山形【米沢 琥珀堂】「米沢牛ステーキ＆牛串弁当」

　そのほか、山形県産「つや姫」の米粉を使ったバウムクーヘンや、熟成味噌を使った焼きおにぎりなど、お米にこだわった商品も用意。イートインでは、山形「あるます～ぷ」の「山形あるま赤ワイン塩ラーメン」（2,000円）も味わえる。

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　営業時間は午前10時から午後7時まで。表示価格はいずれも税込。


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