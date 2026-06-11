LE SSERAFIM＆ILLIT＆KATSEYE、コラボ曲MVを先行公開！音楽番組ステージにも高まる期待 | RBB TODAY

世界的に注目を集めるガールグループ、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの前例のないグローバルコラボレーションが、ついに完全にベールを脱いだ。

それぞれ異なる個性を持つ3つのグループが生み出す爆発的なシナジーが世界中で話題を呼んでいる。

【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは、6月11日午前0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにDigital Single『ICONIC BY MISTAKE』のミュージックビデオを公開し、奇妙さと不安定さが共存する独特な美学的アプローチで、3つのグループならではのエネルギーを凝縮した映像を披露した。

『ICONIC BY MISTAKE』のミュージックビデオは、疾走する自動車のシーンから始まる。サイレンが騒々しく鳴り響く中、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEも、それに負けないくらい賑やかだ。

©︎ HYBE. ALL Rights Reserved.

彼女たちは、混沌の中でも歌ったり踊ったりしながら、笑顔を絶やすことはない。弱まることのない推進力で、ひたすら突進し続ける。そして、ついに激しい衝突が起きる。その瞬間、3組のアーティストは、馴染みがあるようでどこか違和感のある非現実的な空間へと引き込まれる。

その空間は、誰かを観察し続け、監視する外部の視線で囲まれていた。警察の追跡や厳重な警備、数多くのモニターなどが、彼女たちを圧迫し、分析する。しかし、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは決して動じることはない。むしろ、いたずらっぽく無関心な態度でその状況を逆手に取り、周囲の視線を自分たちの存在感と自由さを際立たせる背景や装置として利用する。

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの余裕と自信に満ちた姿は、それぞれのグループの象徴的な映像演出を通じて具体的に描かれている。 LE SSERAFIMは、暗く冷たい墓に向かってカメラのシャッターを切り、墓石の上に横たわる。ILLITは、奇妙な歯科治療さえも楽しい遊びのように楽しんでいる。KATSEYEは、嵐が吹き荒れる中で悲鳴を上げながらも、「ICONIC」と刻まれた歯列矯正器具を見せてにっこりと笑う。

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そして、激しい炎によって崩壊した状況でも、3つのグループが完璧に融合してひとつの「完全体」となり、ダイナミックなパフォーマンスを披露する姿は圧巻だ。決められた枠に捉われない「ガールパワー」の本来の姿を感じられる。また、ミュージックビデオの最後では、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3つのグループがお互いに向き合いながら円になってマシュマロを焼くなど、穏やかな姿を通して最も象徴的な（Iconic）瞬間が描かれている。

ミュージックビデオと調和した音楽もまた圧巻だ。強烈なビートと変則的なサウンドが、一瞬でリスナーを虜にする。オルタナティブ・ポップジャンルならではのやや荒く実験的な雰囲気を感じさせるサウンド、そして、中毒性の高いサビが新鮮なクリエイティブと組み合わさることで、没入感を高めている。また、現代の大衆文化の特性をユーモアたっぷりに表現した歌詞は、聴く楽しさを倍増させている。

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは、『ICONIC BY MISTAKE』の音源リリースに先立ち、「いつか一緒にステージに立ちたいと思っていたので、ついに願いが叶ってとても嬉しい」（LE SSERAFIM）、「今までにない経験ができる特別な機会になった」（ILLIT）、「私たちのシスターフッド（姉妹のような絆）は、本当に大切なもの」など、喜びやコラボレーションへの熱い想いを語った。

また、「世界中のファンの皆さんにとって特別なプレゼントになることを願っている」（LE SSERAFIM）、「この作品でしか見ることができない私たちの新しい姿も楽しんで欲しい」（ILLIT）、「楽しく準備した曲なので、楽しんで聴いて欲しい」（KATSEYE） と楽曲への期待を高めた。

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彼女たちは、本日（6月11日）18時、韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で『ICONIC BY MISTAKE』のステージを初披露する。その後、6月12日13時に『ICONIC BY MISTAKE』の音源がリリースされる。

圧倒的なパフォーマンス力を誇る3組が披露する強力な「ガールパワー」に世界中から期待が寄せられている。

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