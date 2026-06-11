ナナ宅に侵入した強盗犯、懲役7年を不服として控訴　正当防衛で負傷したと主張し“逆告訴”も | RBB TODAY

歌手・女優のナナ宅に侵入した強盗犯が、判決を不服として控訴した。

韓国メディア『スターニュース』は6月11日、被告Aが前日、自ら控訴状を提出したと報じた。

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これに先立ち、議政府地裁・南楊州支院の第1刑事部は9日、強盗致傷の罪に問われたAの判決公判を開き、懲役7年を言い渡した。

裁判所は「本来、絶対的な平穏が守られるべき夜間に凶器を所持したまま侵入し、強盗致傷および強盗殺人未遂の犯行に及んだ」と指摘し、「被害者らは身体的・精神的苦痛を受けており、被告人の厳罰を求めている」と説明した。

その一方で、「犯行が未遂に終わった点や、被告人が被害者に傷害を負わせる目的で果物ナイフを使用しようとしたものではないとみられる点などを考慮して量刑を決定した」としている。

判決後、ナナは自身のSNSに「被害者は一体誰なのか」と投稿。「犯人による数々の裁判。公開裁判6回、そして今日の判決公判1回で計7回。一貫して繰り返される虚偽の供述と供述の翻意。犯人に反省の色はない」とつづった。

（写真提供＝OSEN）ナナ

また、Aが「ナナの正当防衛によって負傷した」と主張し、逆告訴まで行っていたことに触れながら、強い不満を示した。

さらに、「この過程で検察は懲役10年を求刑した。裁判所は3年でも10年でもなく、懲役7年の実刑判決を下した。特殊強盗致傷罪の法定刑も7年以上の懲役だ」とした上で、「反省はない。許すこともない」と強い怒りを隠さなかった。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

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