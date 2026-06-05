公開前から“人種差別・性差別騒動”で炎上の韓国ドラマ、配信控え主演俳優が自信「期待していい」 | RBB TODAY

人種差別や性差別をめぐる議論で物議を醸したNetflixシリーズ『鉄槌教師』が、ついにベールを脱ぐ。

主演を務めるキム・ムヨルやホン・ジョンチャン監督は、作品への自信を示した。

【注目】公開前なのに…『鉄槌教師』が嫌われるワケ

6月5日午前、Netflixシリーズ『鉄槌教師』の制作発表会が行われた。この場には、ホン・ジョンチャン監督をはじめ、俳優のキム・ムヨル、イ・ソンミン、チン・ギジュ、ピョ・ジフンらが出席した。

『鉄槌教師』は、常識を逸脱した生徒や教師、保護者によって崩壊した韓国の教育現場を守るために設立された「教権保護局」が繰り広げる、“真の教育”を描く痛快なドラマだ。

Netflixシリーズ『未成年裁判』やドラマ『ディア・マイ・フレンズ』などを手がけたホン・ジョンチャン監督が演出を担当。また、Netflixシリーズ『今日もあなたに太陽を ～精神科ナースのダイアリー～』やドラマ『まぶしくて ―私たちの輝く時間―』を執筆したイ・ナムギュが脚本を担当した。

（写真提供＝OSEN）右からホン・ジョンチャン監督、ピョ・ジフン、チン・ギジュ、イ・ソンミン、キム・ムヨル

架空の政府機関「教権保護局」という斬新な設定をベースに、崩壊した教育現場を立て直そうとする痛快なストーリーが描かれる。

本作には、学校で起きるさまざまな問題を独自の方法で解決する教権保護局の監督官ナ・ファジン役のキム・ムヨルをはじめ、教権保護局を創設した教育部長官チェ・ガンソク役のイ・ソンミン、特殊戦司令部出身の監督官イム・ハンリム役のチン・ギジュ、天才事務官ポン・グンデ役のピョ・ジフンが出演する。

しかし、『鉄槌教師』は配信前から原作ウェブ漫画をめぐる人種差別や性差別の問題によって議論を呼んでいた。

原作は高い人気を誇る一方で、監督官が生徒の頬を叩く体罰描写や、有色人種に対する差別的な表現、フェミニズム教育を行う教師を平手打ちする場面を“スカッとする展開”として描いたことなどが問題視された。また、フェミニズム教育を反共産主義的な洗脳と同一視する描写もあり、性差別的な作品だとの批判を受けた。

そのため、ドラマ化が発表された当初からファンの間では懸念の声が相次いでいた。

（写真提供＝OSEN）

これについてキム・ムヨルは、「難しいテーマを難しくなく、分かりやすく伝えられる作品だと思う。爽快感や楽しさ、感動も味わえる。総合ギフトセットのように、さまざまなジャンルの魅力が詰まっている」とコメントした。さらに、「脚本をとても面白く読んだし、大いに期待していただいていいと思う。10本ほどの作品を撮ったような感覚になるほど、多彩な魅力が詰まっている」と自信をのぞかせた。

イ・ソンミンも、「教育問題は非常に難しいテーマであり、近年は社会問題としても大きく取り上げられている。そうした問題をドラマの中で痛快に解決していく物語にカタルシスを感じた。それがこの作品を選んだ決定的な理由だった」と語った。

また、キム・ムヨルは自身が演じるナ・ファジンについて、「教権保護局の監督官だ。一見すると怖そうに見えるが、実は近所の兄やおじさんのような親しみやすさを持つ人物」と説明した。続けて、「信念が強く意志も固い。教育現場で活動する際には、被害者の立場に立って事件を理解し共感するだけでなく、責任ある行動につなげようとする意志と信念を持った、ある意味ファンタジー的な人物だ」と語った。

さらに、「多くの人が求めているような、見ていてスカッとするキャラクターでもある。一方でナ・ファジンには暗い過去もある。その感情を抱えながら、それぞれの事件で被害者と向き合う姿を通じて、キャラクターの多面的な魅力を表現できたと思う」と付け加えた。

なお、『鉄槌教師』は6月5日、Netflixを通じて世界190以上の国と地域で配信開始となる。

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