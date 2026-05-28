深めVネックから覗く美Body、前かがみも…大谷翔平の試合にも登場した韓国人気チアの悶絶ショット | RBB TODAY

人気チアリーダーのハ・ジウォンが、その美貌で再びファンを虜にしている。

ハ・ジウォンは5月27日にインスタグラムを更新。

【写真】深めVネックから美Bodyのぞくハ・ジウォン

公開された複数の写真には、緑豊かな屋外でピクニックを楽しむ彼女の姿が収められている。特に目を引くのは、彼女の白い肌を際立たせるパステルピンクのニットセットアップだ。

今回、ハ・ジウォンは深めVネックのクロップドトップスに身を包み、健康的な魅力を存分に発揮。サンダルを手に持ち裸足でリラックスする姿や、花を手に取った至近距離のクローズアップなど、多彩なカットでフォロワーを魅了した。

特に、色鮮やかな花々に囲まれた中で見せた前かがみのポーズは、彼女の完璧なスタイルを際立たせ、まるで映画のワンシーンのような幻想的な雰囲気を醸し出している。

今回の投稿について、ネット上では「ピンクが最高に似合ってる！」「ピクニックの妖精が舞い降りた」「スタイルが完璧すぎて言葉が出ない」といった称賛の声が殺到している。

ハ・ジウォンは2002年2月22日生まれの24歳。2018年からチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、プロサッカーKリーグの金浦FC、プロバレーVリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、Vリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行でチアを務めている。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

2024年3月には、韓国で開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」でロサンゼルス・ドジャースの応援団を務めたことで注目を集めた。

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