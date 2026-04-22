グラビア界の新星・山田あいがIカップバストのボディ披露！「週刊SPA!」表紙＆巻頭グラビアに登場 | RBB TODAY

本号で創刊37周年を迎える「週刊SPA!」最新刊（扶桑社／21日発売）では、表紙＆巻頭グラビア「表紙の人＆美女地図～私が主人公～」に山田あいが登場している。

また人気企画「グラビアン魂」に天野ちよ、「このあと、どうする？」にるか、「美女検索」に成瀬かのんが登場し、グラビア誌面を盛り上げている。

山田あい 撮影／唐木貴央 ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／設楽和代

「週刊SPA!」（扶桑社）

表紙と巻頭グラビアを飾るのは、グラビア界の新星・山田あい。2003年生まれ、Iカップバストのゴージャスボディの持ち主である山田は「野性的なフェロモン」をテーマにスタイルを際立たせるギャルコーデで誌面を彩っている。一度見たら忘れられないそのカラダは、今まさにグラビア界を席巻しており、誌面ではスタイルが際立つ〝ギャルコーデ〞を披露している。

山田あい 撮影／唐木貴央 ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／設楽和代

人気連載「グラビアン魂」には、はちきれそうなHカップで見る者を虜にする天野ちよが登場。グラビアについての対談が進む中、話題がなぜか梅ヶ枝餅へと大きく脱線していくという、同連載ならではの展開が今回も繰り広げられており、必見の内容となっている。

天野ちよ 撮影／岡本武志 ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／田中陽子

天野ちよ 撮影／岡本武志 ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／田中陽子

「このあと、どうする？」のコーナーでは、コスプレイヤーとして活動するなか「ミスSPA!2025グランプリ」を受賞したるかが登場。誌面では高円寺の馴染みの居酒屋を舞台に、友達以上の関係値が築かれる瞬間を描いたシナリオを大胆に表現している。シナリオは、SNSで話題を呼んだ短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』（KADOKAWA）で知られる作家・加藤よしきが手掛けた。

るか 撮影／青山裕企 ヘアメイク／北川香菜実 スタイリング／菊地文子

るか 撮影／青山裕企 ヘアメイク／北川香菜実 スタイリング／菊地文子

「美女検索」企画には、アイドル・タレントとして実績を積み重ねる成瀬かのんが登場。2021年に歯科助手としてTikTokを開始し、投稿がバズったことでスカウトされた異色の経歴を持つ彼女。身長149cmながら“グラマーなボディ”を誇る彼女の魅力に迫る。