日本に馴染みすぎな韓国俳優、浜松で買った梅干しを使った料理動画公開　女性CEOとのラブラブ投稿も話題 | RBB TODAY

俳優のチョン・イルが、日本での一人暮らしの様子を公開した。

チョン・イルは3月15日、自身の公式YouTubeチャンネル「一日一宇」で、「超簡単・自炊料理パスタレシピ #梅干しパスタ #自炊 #料理 #超簡単 #梅干し」と題した動画を後悔。

【画像】チョン・イル、女性CEOとの熱愛説が出たラブラブ投稿

この動画でチョン・イルは、「今日は浜松に出張に行った際に買ってきた梅干しを使って、ボンゴレパスタを作ろうと思います。ボンゴレは手軽に作れるので、早速調理していきます」と、日本の自宅で料理をする姿を披露している。

チョン・イルは「今は日本で一人暮らしをしているので、生き残るために（笑）いろいろと作って食べています」と近況を報告。続けて「梅干しは普段、お茶漬けなどで食べることが多いですが、なんとなくボンゴレパスタにも合いそうだと思ったんです。今日が初めての試みですが、作ってみる価値はありますよね？」と続けた。

その後、手際よくパスタを完成させたチョン・イルは、一口食べるなり、その味に感動。「これ、すごく美味しいです。レモンを入れたような程よい酸味があって、ボンゴレの魚介の香りが引き立ち、風味が格段に良くなりました」と満足げな表情を浮かべた。

さらに「梅干しが苦手な方でも、こうして食べれば美味しくいただけると思います。レシピは概要欄に載せておきますね。皆さんも、ぜひ自宅で作ってみてください。最近は韓国のスーパーでも梅干しが売られていますし、日本旅行に来た際に買っておけば、一風変わった味を楽しめますよ」と、ファンに向けて自慢のレシピを推奨した。

（画像＝「一日一宇」）チョン・イル

なおチョン・イルは最近、第98回アカデミー賞で作品賞を含む9部門にノミネートされた映画『センチメンタル・バリュー』に投資家として参加したことが報じられ、話題を呼んだ。

プライベートでは昨年、ある女性の写真をSNSに投稿し、熱愛説に包まれた。これに対し所属事務所は「俳優のプライベートであるため、確認が難しい。ご了承いただきたい」と慎重な立場を示している。お相手とされる女性は、チョン・イルがモデルを務めるブランドのCEOだとされており、疑惑が拡散するとチョン・イルは説明もなく問題の投稿を削除した。

（記事提供＝OSEN）

◇チョン・イル プロフィール

1987年9月9日生まれ。2006年に公開された映画『静かな世界』で俳優デビューし、同年に韓国の地上波MBCの人気シットコム『思いっきりハイキック』に出演し、お茶の間でもその名を知らせた。デビュー前の交通事故の影響で脳動脈瘤の診断を受けたが、2016年に社会服務要員として兵役につき、2019年11月に除隊。除隊後まもなくして時代劇ドラマ『ヘチ 王座への道』で21代王の英祖（ヨンジョ）を熱演し、華麗な復帰を遂げた。

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