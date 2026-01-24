ドラマ『暴君のシェフ』、2025年下半期Netflix視聴時間で世界3位に！大ヒットを証明 | RBB TODAY

ドラマ『暴君のシェフ』が、2025年下半期にNetflixで配信された全シリーズ作品の中で、視聴時間ランキング世界3位に入った。

1月21日に公開されたNetflixの2025年下半期視聴レポート（What We Watched: A Netflix Engagement Report）によると、『暴君のシェフ』は同期間に5億8830万時間の視聴時間を記録した。

これは、世界的な人気を誇る『ウェンズデー シーズン2』（1位／9億6410万時間）、『ストレンジャー・シングス シーズン5』（2位／8億7970万時間）に続く好成績で、『暴君のシェフ』の世界的な反響をうかがわせる数字となっている。

同作は昨年8月、韓国ではtvNとTVING、日本ではNetflixを通じて公開された。物語は、絶頂の瞬間に過去へタイムスリップしたシェフが、“絶対味覚”を持つ最悪の暴君の王と出会い、巻き起こすロマンチックコメディを描く。

タイムスリップ・ファンタジーにロマンス、さらに韓国の伝統料理を掛け合わせた独特のストーリーが国内外の視聴者を魅了。放送開始からわずか3週間でNetflix累計視聴時間1億時間を突破し、最終回はtvNで最高視聴率20％を記録した。2025年を代表する話題作として存在感を放った。

制作会社スタジオドラゴンは、『暴君のシェフ』に限らず、毎年Kドラマのメガヒット作を継続的に生み出し、制作力の高さを示している。

Netflixの半期視聴レポートが初めて公開された2023年上半期には、Netflixシリーズ『ザ・グローリー ～輝かしき復讐～』が視聴時間3位（6億2280万時間）を記録し、世界的なシンドロームを巻き起こした。さらに2024年上半期には『涙の女王』も視聴時間3位（6億8260万時間）にランクインし、Kロマンスの存在感をあらためて印象づけた。

スタジオドラゴンの関係者は「今年のOTTオリジナルシリーズとして、『ユミの細胞たち シーズン3』『炊事兵、伝説になる』（原題）をTVINGで、『真の教育』『最後列の少年』『ゆっくり強烈に』（原題）をNetflixで、『ゴールドランド』をディズニープラスでグローバル公開する予定」とし、「完成度の高いコンテンツ制作を通じて、Kドラマの名門としての地位をさらに固めていく」と伝えた。

