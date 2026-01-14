俳優パク・ソジュン所属事務所、“なりすまし被害”を報告　ファンに注意喚起「金銭要求は一切しない」 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンの所属事務所が、なりすましアカウントによる被害に頭を悩ませている。

所属事務所のAwesome ENTは1月14日、パク・ソジュンの個人YouTubeチャンネルを通じて、「当社を装い、パク・ソジュンとの個人的な面会を提案する内容のコメントが多数確認された」と明らかにした。

これについて事務所は、「当該アカウントはAwesome ENTとは一切関係のないなりすましアカウントであり、当社がファンの皆さまに対して個人的な面会の提案や連絡、金銭的な要求を行うことは一切ない」と強調した。

続けて、「なりすましアカウントによる被害が発生しないよう、ファンの皆さまにはくれぐれもご注意いただきたい」と呼びかけている。

なお、パク・ソジュンは1月11日に放送を終えたドラマ『明日はきっと』に出演。同作は日本ではPrime Videoで配信中だ。

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

