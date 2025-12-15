TWICE、度重なるプライバシー侵害行為に警告　事務所「必要な措置を取る可能性」【全文】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEが、プライバシー侵害行為による被害を訴えた。

12月15日、所属事務所JYPエンターテインメントは、ファンコミュニティ「FANS」を通じて、「最近、アーティストの個人日程および非公開の移動過程において、一部のファンによる動線への侵入、過度な接近や撮影、繰り返される会話および通話の試みが確認された」とする長文の告知を掲載した。

所属事務所は「これはアーティストに心理的負担とストレスを与えかねない状況だと判断され、特に最近、移動や海外日程が多いアーティストに不便をもたらすおそれがある」とし、「空港、休暇中の移動、実家訪問、個人日程など、公式スケジュールではない状況での無断撮影、近距離撮影、移動を追いかける行為は、アーティストの私生活を侵害する行為である」と強調した。

続いて所属事務所は「アーティストの個人時間と移動に対する尊重をお願いしたい」とし、「アーティストと共に移動する家族、知人、友人など一般人に対する撮影および露出は控えてほしい。アーティストだけでなく、周囲の人々の私生活も尊重されるべきだ」と伝えた。

さらに「個人および公式日程の中で、アーティストに継続的に話しかける行為、通話接続の要求、電話番号を尋ねる行為、過度なサイン要求、手紙やプレゼントの強制的な手渡しを試みる行為は、アーティストに大きな負担となり得る」とし、「アーティストが直接自制を求める状況でも、こうした行為が続くことは望ましくない」と述べた。

また「いつ、どこであっても、アーティストの移動を妨げたり、過度に近い距離で撮影する行為は、安全事故につながりかねない非常に危険な行為だ」とし、「上記のような行為が繰り返されたり、アーティストに不便をもたらすと判断された場合、会社はアーティスト保護のため、必要な措置を取る可能性があることを案内する」と付け加えた。

こんにちは。 JYPエンターテインメントです。

いつもTWICEに愛と温かい応援を送ってくださるすべてのファンの皆さまに、心より感謝申し上げますとともに、アーティストの私生活保護に関するご案内をいたします。

最近、アーティストの個人日程および非公開の移動過程において、一部のファンの方々による動線への侵入、過度な接近や撮影、繰り返される会話および通話の試みが確認されています。

これは、アーティストに心理的負担とストレスを与えかねない状況であると判断され、特に最近、移動や海外日程が多いアーティストに不便をもたらす可能性があります。

1．アーティストの私生活保護および安全な移動環境の造成のため、以下の点についてご案内します。

私的な移動動線での接近および撮影の自制

空港、休暇中の移動、実家訪問、個人日程など、公式スケジュールではない状況での無断撮影、近距離撮影、移動を追いかける行為は、アーティストの私生活を侵害する行為です。

アーティストの個人時間と移動に対する尊重をお願いいたします。

2．アーティスト周辺人物への配慮のお願い

アーティストと共に移動する家族、知人、友人など一般人に対する撮影および露出はお控えください。

アーティストだけでなく、周囲の人々の私生活も尊重されるべきです。

3．過度なコミュニケーションおよび個人的要求の自制

個人および公式日程の中で、アーティストに継続的に話しかける行為、通話接続の要求、電話番号を尋ねる行為、過度なサイン要求、手紙やプレゼントの強制的な手渡しを試みる行為は、アーティストに大きな負担となり得ます。

アーティストが直接自制を求める状況でも、こうした行為が続くことは望ましくありません。

4．安全のための距離維持および移動妨害の禁止

いつ、どこであっても、アーティストの移動を妨げたり、過度に近い距離で撮影する行為は、安全事故につながりかねない非常に危険な行為です。

安全のため、適切な距離を保ってください。

上記のような行為が繰り返されたり、アーティストに不便をもたらすと判断された場合、会社はアーティスト保護のため、必要な措置を取る可能性があることをお知らせいたします。

JYPエンターテインメントは、アーティストができる限り安定した環境で活動と休息を続けられるよう、最善を尽くしてまいります。

ファンの皆さまの成熟した配慮とご協力を、改めてお願い申し上げます。

改めまして、TWICEを愛してくださるすべての皆さまに感謝申し上げます。

ありがとうございます。

