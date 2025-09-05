結婚してすぐに子宮頸がんと診断され絶望を味わった元K-POPアイドル（35）…奇跡のように妊娠、しかも双子 | RBB TODAY

ガールズグループCRAYON POP（クレヨンポップ）出身のチョアが、がんとの闘病を経て奇跡のような妊娠の知らせを伝え、多くの祝福を受けている。

チョアは9月5日、自身のSNSを通じて「ついに私たち夫婦に、切実に待ち望んでいた大切な命がやってきた」とし、妊娠の事実を自ら明らかにした。

彼女は2年前にがんの診断を受け、複数の大学病院から「子どもを持つことはできないだろう」と告げられていたが、諦めなかったという。

チョアは、生殖能力を守ってくれた医療陣のおかげで無事にがん手術を終え、回復に成功。その後、何度も自然妊娠を試みて体外受精に挑戦し、奇跡のように一度目で命を授かった。

（画像＝チョアSNS）

現在、妊娠10週に入ったチョアは、さらに驚くべき事実も伝えた。彼女は「胚を1つだけ移植したのに自然分裂して一卵性双生児になった。確率は1％だと言われた」と語り、胎名を「ハート」と「キュート」と紹介。「不安もあったが、今は健康に産み育てることだけを考えている」と母としての覚悟を固めた。

この知らせに双子の妹ウェイは「私が叔母だなんて!!!! 初めての甥っ子・姪っ子が一卵性双生児だなんて！」と、感激のコメントを寄せた。チョアも「これから私たちのハートとキュートの子育て、よろしくね、叔母さん」と返した。

1990年7月12日生まれのチョアは、2012年にCRAYON POPとしてデビューし、『BAR BAR BAR』などのヒット曲で愛された。

（写真提供＝OSEN）チョア

その後、健康上の理由でグループを脱退。2021年12月に6歳年上の実業家と結婚した。しかし、妊娠準備のために受けた健康診断で子宮頸がんと診断された。がんの切除と同時に妊娠する能力を保つことができるという医師に出会い、2023年8月に手術を受けている。

妊娠を知らせたチョアは、「応援と慰めを送ってくださった皆さんに感謝する。来年3月に2人の子どもと共にご挨拶します」と幸せそうに語った。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】「1年に3回妊娠するとは…」韓国俳優夫婦の“辛すぎる”過去

■「授からなかった劣等感？」の声まで…“体外受精までしたくない”、韓国歌手に賛否

■「許されるのか」別れた夫の許可なく妊娠した韓国女優に賛否…元夫の反応は？