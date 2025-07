“胸元パックリ”大胆衣装も…BLACKPINK・ジェニー、美貌輝くNY公演舞台裏ショット【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、大胆なコンサート衣装で魅了した。

ジェニーは7月30日、自身のインスタグラムに「TWO very hot days in NY. Thank you to all our blinks. Europe you‘re next! Seeeeyousoon(ニューヨークでのとても暑い2日間。すべてのBLINKに感謝。次はヨーロッパ!すぐに会いましょう!)」というコメントとともに、ニューヨークコンサートのビハインド写真を投稿した。

公開された写真は、気温36度近くまで上がった7月26日・27日(現地時間)の2日間、ニューヨークのシティ・フィールドで成功裏に終了した公演の舞台裏を収めたものだ。

(写真=ジェニーInstagram)ジス(左)とジェニー

写真の中でジェニーは、ステージ上のカリスマあふれる姿とはまた違った魅力で視線を引き付けた。まずメンバーのジスと撮った写真では、2人が肩を組み、明るい笑顔でカメラを見つめている。

そのほかにもジェニーは、公演の舞台裏での様子を公開。特に胸元が大きく開いた大胆な衣装では、圧巻のスタイルを堂々と披露し、ファンを魅了した。

(写真=ジェニーInstagram)

なお、BLACKPINKは8月初めのフランス・パリ公演を皮切りに、イタリア・ミラノ、スペイン・バルセロナ、イギリス・ロンドンへでワールドツアー「BORN PINK」の公演を行う予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER(OA)」を設立した。

■【写真】ジェニーの“大胆胸元”衣装

■【写真】全部見えてる…?ジェニー、“限界SHOT”

■【画像】ジェニーの「スケスケ」衣装、もはや事件