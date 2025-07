NMIXX、米ビルボード「2025年上半期最高のK-POPソング25」第2位に選出！“MIXX POP”で際立つ存在感 | RBB TODAY

NMIXXが、米ビルボード「2025年上半期最高のK-POPソング25」で堂々の第2位に輝いた。

7月21日(現地時間)に米ビルボードが発表した「2025年上半期最高のK-POPソング25(The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic’s Picks)」において、NMIXXの4thミニアルバム『Fe3O4:FORWARD』の収録曲『High Horse』が2位にランクインした。

ビルボードは、「NMIXXは『Fe3O4:FORWARD』を通じて、グループ独自の音楽の世界観を強烈に印象づけた。その中でも『High Horse』は、ミニマルな構成と漸層的な展開、緊張感と解放感を行き来するサウンドでリスナーの注目を集めた。6人のメンバーの繊細なボーカルと、後半にかけて感情が爆発するような表現が際立っており、歌詞には温かい励ましのメッセージが込められている。自分らしさを誇り、守り抜くというテーマを通じて、NMIXXの芸術的な方向性を垣間見ることができる」と評価した。

複数のジャンルを1曲に融合させた「MIXX POP(ミックスポップ)」という独自のスタイルで進化を続けてきたNMIXX。その鮮烈な存在感に、韓国国内外のK-POPファンの関心が高まっている。

なお、NMIXXは、7月12日にソウル・高麗大学ファジョン体育館で、グループ初の公式ファンミーティング「NSWER VACATION」を開催した。さらにこの場で、11月29日・30日に初の単独コンサートを開催することを発表し、大きな歓声を浴びた。

