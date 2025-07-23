日本公演間近のTWICE、新AL『THIS IS FOR』で快挙！米ビルボードで自己記録更新 | RBB TODAY

TWICEが、アメリカ・ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で6位にチャートインするなど、好成績を収めている。
ビルボードは7月22日（現地時間）、公式ホームページを通じて7月26日付の最新チャートを発表。それによると、TWICEは7月11日にリリースした4thフルアルバム『THIS IS FOR』と同名のタイトル曲で、計12部門にチャートインした。
中でもメインチャートである「Billboard 200」では6位を記録。これにより、TWICEは「K-POPガールズグループによるBillboard 200最多トップ10入り記録」を自己更新した。
これまで、2021年6月の10thミニアルバム『Taste of Love』（6位）を皮切りに、3rdフルアルバム『Formula of Love：O+T=
そのほか、「Artist 100」7位をはじめ、「Top Album Sales」3位、「Top Current Album Sales」3位、「Vinyl Albums」4位、「Billboard Global 200」「Billboard Global Excl. U.S.」など、複数のチャートでも好記録を残している。
また、4thフルアルバム以外のTWICE関連作品も主要チャートに名を連ねた。14thミニアルバムに収録された『Strategy』や、ジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが参加したオリジナルソング『TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)』を含むNetflixアニメ『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOSTアルバムが、「Billboard 200」で5位にチャートイン。
さらに、14thミニアルバムのタイトル曲『Strategy（feat. Megan Thee Stallion）』は、「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. U.S.」にそれぞれ9週連続、11週連続でチャートインし、ロングヒットを続けている。
なお、TWICEは7月19日・20日、仁川（インチョン）・インスパイアアリーナにて6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」の幕を開けた。今後は、7月26・27日に大阪、8月23・24日に愛知、8月30・31日に福岡、9月16・17日に東京と、日本各地でツアーを展開していく予定だ。
（記事提供＝OSEN）