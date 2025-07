OH MY GIRL、10周年コンサート披露曲『天気予報』ついに音源化！7月22日にリリース決定 | RBB TODAY

OH MY GIRLがスペシャルシングルでカムバックする。

7月18日、OH MY GIRLは公式SNSを通じて、スペシャルシングル『天気予報』(原題)のポスターを公開し、7月22日にサプライズリリースすることを発表した。

公開されたポスターには、澄みきった青空の下に満開の花が果てしなく咲き誇る風景が描かれ、一枚の絵葉書のような美しさを放っている。「明日の天気はきっと、昨日よりもっと」という希望に満ちたフレーズも添えられており、視線を引きつける。

『天気予報』は、OH MY GIRLが4月に開催したデビュー10周年記念単独コンサート「2025 OH MY GIRL CONCERT Milky Way」で先行公開された。OH MY GIRLならではの温かく、胸がいっぱいになるような感性が詰まった楽曲で、ファンから正式リリースを望む声が相次いでいた。

OH MY GIRLは、2015年のデビュー以来『CUPID』『CLOSER』『Secret Garden』『Remember Me』『The fifth season』『Nonstop』『Dolphin』『Dun Dun Dance』『Summer Comes』『Classified』など数多くのヒット曲で大衆の支持を集め、“国民的ガールグループ”の地位を確立してきた。

なお、OH MY GIRLのスペシャルシングル『天気予報』は、7月22日午後6時より各種音楽配信サイトにて配信される。

