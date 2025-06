LE SSERAFIM、『CRAZY』がSpotifyで3億回再生を突破！通算3曲目の快挙 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの楽曲『CRAZY』がSpotifyで3億回再生を突破した。

6月18日、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyによると、LE SSERAFIMの4thミニアルバムのタイトル曲『CRAZY』が、累計3億14万2512回再生を記録した。今年2月に2億回再生を突破してから約4か月での快挙となる。これにより、LE SSERAFIMにとって通算3曲目の3億回再生突破曲となった。

2024年8月にリリースされた『CRAZY』はEDMをベースにしたハウスジャンルの楽曲で、自分を狂わせる存在に出会った瞬間の感情を描いた作品。個性的な歌詞と耳に残るサビ、メンバーたちのしなやかなボーカルが聴く人に快感を与える。

(写真=SOURCE MUSIC)

さらに『CRAZY』は、米ビルボードのメインソングチャート「ホット100」に2週間連続でチャートインした。また英オフィシャルチャートの「シングルトップ100」にも初めてランクインし、世界的な存在感を示した。

(写真=SOURCE MUSIC)

LE SSERAFIMはこれまでに、合計12曲が1億回以上の再生を記録している。『ANTIFRAGILE』は5億回以上、『Perfect Night』が4億回以上、『FEARLESS』『Smart』『CRAZY』が3億回以上、『UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)』『EASY』『Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife』『Sour Grapes』が2億回以上、『Blue Flame』『Impurities』『Good Parts(when the quality is bad but I am)』がそれぞれ1億回以上再生されている。

なおLE SSERAFIMは現在、2025年4月に仁川で幕を開けたデビュー後初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」を開催中。5月、6月には名古屋・大阪・北九州・埼玉公演を成功裏に終え、11月18日、19日には東京ドームでアンコール公演を開催する。

また、6月24日には日本4thシングル『DIFFERENT』をリリースする。9日に先行公開されたタイトル曲『DIFFERENT』に加え、今年3月に韓国でリリースされた5thミニアルバムのタイトル曲『HOT』の日本語バージョン、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」の主題歌『Kawaii(Prod. Gen Hoshino)』の計3曲が収録される。

(記事提供=OSEN)

◇LE SSERAFIMとは?

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ(日本人メンバー)、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした

