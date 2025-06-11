SEVENTEEN、米ビルボード主要チャートを席巻！新AL『HAPPY BURSTDAY』で通算7度目の1位に | RBB TODAY

SEVENTEENが、アメリカ・ビルボードのアルバムチャートで上位を席巻した。
6月10日（現地時間）に発表された最新チャート（6月14日付）によると、SEVENTEENの5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で2位にチャートインした。
これは、10thミニアルバム『FML』および11thミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』で記録した自己最高順位と並ぶ快挙だ。
さらに『HAPPY BURSTDAY』は、「Top Album Sales」「Top Current Album Sales」「World Albums」の3部門で1位を獲得。特に「Top Album Sales」では通算7度目の1位となり、グローバルトップアーティストとしての地位を改めて証明した。
また、タイトル曲『THUNDER』もビルボードの主要ソングチャートで好成績を収めている。「Global（Excl. U.S.）」では14位、「Global 200」では41位、「World Digital Song Sales」では8位に輝いた。アルバムと音源の両面で高い人気を示し、「Artist 100」でも4位を記録した。
なお、SEVENTEENは本日（6月11日）、グループ公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、世界的アーティスト兼プロデューサーであるファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）とコラボした新曲『Bad Influence（Prod. by Pharrell Williams）』のミュージックビデオを公開予定だ。
（記事提供＝OSEN）