ILLIT、初の単独ファンコンサートで感涙…「このメンバーと一緒にデビューできて幸せ」【PHOTO】 | RBB TODAY

ILLITは6月7日と8日の2日間にわたり、ソウル・オリンピック公園内のオリンピックホールにて初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL」を開催した。チケットは先行販売の時点で2公演すべてが完売し、ILLITの熱い人気を実感させた。

カムバックを目前に控えたタイミングでの開催とあって会場の熱気は最高潮に達し、ILLITはその期待に応えるように全11曲のステージと多彩なトークコーナーで150分間にわたりファンを魅了した。さらに、新曲のステージも初披露され、カムバックへの期待感をさらに高めた。

ILLITは、2ndミニアルバムのタイトル曲『Cherish(My Love)』で華やかに幕を開け、『Tick-tack』『Lucky Girl Syndrome』『My world』『Magnetic』『Midnight fiction』『Almond Chocolate(Korean Ver.)』など、ファンから愛されてきた楽曲を次々と披露し、歓声を誘った。メンバーたちは、どのステージもエネルギッシュなパフォーマンスと安定感のある生歌で、成長した音楽的実力を示した。アンコールでは、ILLITが誕生したサバイバル番組「R U Next?」で披露した『Aim High』を5人バージョンに再構成し、特別感を添えた。

また、ILLITの“ファン愛”と“コミュニケーション能力”も際立った。メンバーたちは、ファンに近づける花道ステージをはじめ、ステージから客席まで駆け巡り、1階、2階のファンと近距離で触れ合った。『IYKYK(If You Know You Know)』ではファンと一緒にハンドジェスチャーのポイントダンスを踊り、『I’ll Like you』ではパートを分けて一緒に歌うなど、一体感のある演出で会場を盛り上げた。すべてのコーナーで「GLLIT」と息を合わせ、絶え間ない交流が続いた。

ハイライトとなったのは、新曲『little monster』のステージだった。この楽曲は3rdミニアルバムのブランドフィルムに一部音源が公開されており、既に大きな話題を呼んでいた。『little monster』は、自分を苦しめる不安な感情を“モンスター”に例え、それをすべて食べてしまおうというユニークな歌詞が印象的な楽曲だ。メンバーたちは「GLLITの悩みは私たちに任せて。全部食べてあげる!」と頼もしいコメントを残し、会場に笑顔を広げた。中毒性のあるサビと幻想的な歌声でファンの心拍数を一気に引き上げた。

コンサートの終盤では、メンバーたちが感極まり涙を浮かべる場面も。ミンジュは「幼い頃からこのようにたくさんのファンの前で私たちだけの公演をするのが夢でした。私の夢を叶えてくれてありがとうございます」と感謝の気持ちを語った。イロハは「いつもGLLITがくれる愛に支えられて、一生懸命頑張ることができました。私もファンの皆さんに幸せを届けられる存在になれるように努力します」と誓った。

ウォンヒは「GLLITでの皆さんで埋め尽くされたファンコンサートができて、本当に“ラッキーガール”です」と感激を表し、モカは「このメンバーたちと一緒にデビューできて本当に幸せです。みんなに本当に感謝しています」と涙こらえながら語った。ユナは「私たちの感謝の気持ちがGLLITにしっかり伝わるように、これからも一生懸命努力します。もうすぐのカムバックも楽しみにしていてください」と語った。

初のファンコンサートを成功裏に終えたILLITは、6月16日に3rdミニアルバム『bomb』でカムバックする。『bomb』には、タイトル曲『Billyeoon Goyangi(Do the Dance)』を含め『little monster』『jellyous』『oops!』『bamsopoong』など、トレンド感あふれる全5曲が収録されている。

◇ILLITとは?

2023年6~9月に放送された『R U Next?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人(MOKA、IROHA)を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

