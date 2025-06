ENHYPEN、本日（5日）遂にカムバック！メンバーが語る新ALとENGENEへの想い【一問一答】 | RBB TODAY

ENHYPENが、強烈な“欲望”を抱いてついにカムバックする。

【写真】ニキ、破壊力抜群の銀髪「息できん」

本日(6月5日)午後1時にリリースされる6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』は、深まった愛の中で抑えきれなくなった欲望を我慢できずに露わにする、危険で致命的なENHYPEN流ダークロマンスを描いた作品だ。アルバムの先行予約枚数は218万枚を突破し、彼らに寄せられる高い関心を証明している。

今年4月にはアメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ」に出演し、圧巻のパフォーマンスを披露した彼らの最新作に世界中から注目が集まっている。6thミニアルバムでかつてない勢いを見せ、“K-POPトップティア”グループとして勢いに乗るENHYPENは所属事務所BELIFT LABを通じて一問一答インタビューに応じた。

(写真=(P)&(C)BELIFT LAB Inc.)

ENHYPENの一問一答は、以下の通り。

◇

6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』をリリースする感想は?

ジョンウォン:7か月ぶりのカムバックです。「コーチェラ」を通じて多くの方々にENHYPENを知ってもらえたので、その期待に応えるためにも良い姿をお見せしようと気を引き締めました。

ジェイ:ENHYPENにとって重要な“転機”になるアルバムだと思います。「コーチェラ」のステージの後にお届けするアルバムということもあり、その雰囲気をしっかり引き継ぐことを目指し、クオリティにもとてもこだわりました。

ニキ:待っていてくださったENGENE(ファンダム名)の方々に良い音楽を届けるために一生懸命取り組みました。長い時間をかけて準備した分、完成度の高い仕上がりを期待していてください。

『DESIRE:UNLEASH』はどんなアルバム?

ヒスン:「欲望」というキーワードを軸に全曲を展開したアルバムです。楽曲ごとにカラーが違うのが『DESIRE:UNLEASH』の魅力であり、面白いところだと思います。

ソンフン:ここ数年は明るい雰囲気の楽曲をお届けしてきましたが、今回が久しぶりにダークなコンセプトのアルバムなので、ENGENEの方々に喜んでいただけると信じています。

ソヌ:デビュー当時から僕たちに「欲望」がなければ、ここまで来ることはできなかったと思います。だからこそENHYPENにぴったりのアルバムだし、個人的にも僕は欲望が強いタイプなので、より愛着が湧いています。

タイトル曲『Bad Desire(With or Without You)』の聴きどころは?

ジェイク:細かい要素が多いので、聴けば聴くほど魅力が深まる曲です。初めてこの歌を聴いたとき、神秘的な情景が浮かんで「これはENHYPENにしかできない楽曲だ」と感じました。

ソンフン:サビが耳に残る中毒性の高い楽曲です。ヒスンさんとジェイがそのパートを上手に表現してくれました。楽曲の雰囲気をしっかり伝えるために、ダンスや表情の練習にも力を入れました。静かな中にも力強さのあるダンスと、欲望を表現した鋭い眼差しにも注目してください。

『Helium』のプロデュース・作曲・ギター演奏に参加した感想は?

ジェイ:『Helium』は僕が好きなジャンルとサウンドを詰め込んだ初めての自作曲です。自分の夢の翼を広げられたような楽曲なので、より特別な意味を持っています。ENHYPENのジェイという人間が、音楽に対してどんな考えを持ち、どんな悩みを抱いているのかをこの楽曲を通じて感じ取っていただけると思います。

今回のアルバムで“推し曲”を選ぶなら?

ヒスン:『Helium』です。ジェイが参加した楽曲だからというのもありますが、ステージで披露する姿を想像したとき、『Helium』という楽曲自体が与えてくれるエネルギーが良さそうだと思ったのでおススメです。

ソンフン:『Flashover』がすぐに思い浮かびました。。音節ごとのメロディーが良いのと、僕の歌ったパートの「You should take this fire with me」という歌詞がずっと頭から離れません。レコーディングの際も、楽曲の魅力が伝わるように頑張りました。

ニキ:『Loose』です。僕の好みに合っている楽曲ですし、歌詞に込められた感情表現も気に入っています。先行公開された楽曲ではありますが、4月にアメリカの「ジェニファー・ハドソン・ショー」や「ジミー・キンメル・ライブ!」で披露したこともあり、思い出深い一曲になっています。

(写真=(P)&(C)BELIFT LAB Inc.)

今回のアルバムでファンからもらいたい反応は?

ジョンウォン:僕たちのステージを見た瞬間「わぁ~すごく上手!」という反応があれば嬉しいです。僕は、パフォーマンスが上手なことが1番カッコいいと思っているので、“本業”がしっかり出来てこそ、ほかの魅力も引き立つと思います。

ジェイク:「ENHYPENにしかできないアルバムを届けてくれた」と言ってもらいたいです。久しぶりにダークなコンセプトでカムバックするので、パフォーマンスもビジュアルも、僕たちだけの個性をしっかり感じてもらえると思います。

ソヌ:このアルバムを通じて、「素敵なパフォーマンスをするグループ」としてより多くの人に認知されたいです。特に今回は悔いの残らない活動にしたくて、自分のペースを守りながら全力で取り組んでいくつもりです。

(写真=(P)&(C)BELIFT LAB Inc.)

デビュー5年目のアーティストとして感じる“重み”とは?

ジョンウォン:デビュー当時、5年目の先輩たちはすごく大先輩に見えていました。でも、いざ自分がその立場になると、大きくは変わっていないと思います。年数が心構えを決めるというよりは、これまで積み重ねてきた経験が土台になっていると思うので、これからも真剣に取り組んでいきたいです。

ヒスン:僕は「コーチェラ」のときにその重みを1番体感しました。メンバーと一緒にステージについて話し合いながら準備していく過程で大きな喜びを感じましたし、ファンのみなさんも僕たちの努力をしっかり受け取ってくれているように思いました。だから今後も、アルバムやパフォーマンスに自分たちがもっと積極的に関わっていくアーティストにならなければいけないという重みを感じています。

ジェイク:アルバムをリリースするたびに、前作以上のものを届けたいという思いが強くなって、毎回のカムバックに対する意識がどんどん高まっています。そのため、レコーディングはもちろん、コンセプトフォトの撮影やダンス練習のときも、一つひとつの細かい部分にまで気を配って臨むようにしています。

「コーチェラ」のステージから学んだことは?

ジェイ:「コーチェラ」は僕にとって“夢のステージ”の1つでした。 とても緊張しましたが、その分様々な経験を積むことができ、ステージに対する自信にもつながりました。今回の活動では、その経験を生かして、さらに高いレベルのパフォーマンスを見せたいです。

ソヌ:「コーチェラ」のステージに立てたこと自体が光栄でしたが、さらに温かい反応をもらえて本当に感謝しています。このステージを経験して「これからは自分を信じてやれば大丈夫だ」と思えるようになり、メンタル面でも成長できました。

ニキ:デビューしてから一番喜びを感じたステージでした。夜遅くまでメンバーたちと意見を出し、息を合わせながら準備する時間もすごく幸せでした。「楽しんだものが勝つ」という言葉が本当に心に響きました。緊張すらも楽しめるマインドや姿勢が大事だと感じました。

アルバムを待っていてくれたENGENEにひとこと!

ジョンウォン:早くも6thミニアルバムでENGENEの皆さんに会えることになりました。時が経つのは本当に早いですね。その分、成長した姿を見せるために一生懸命準備したので、楽しんでください。

ヒスン:今回のアルバムはENHYPENらしさが色濃く反映されているので、各所に散りばめられた魅力を感じながら、ぜひ全曲聴いて楽しんでいただけたら嬉しいです。

ジェイ:「コーチェラ」から6thミニアルバムまで、今年はENHYPENにとって重要な瞬間がたくさん詰まった1年のようです。僕の初の自作曲も収録されているので、ENGENEの皆さんと一緒に長く記憶に残る活動にしたいです。

ジェイク:ENGENEの皆さんがENHYPENを好きでいて良かったと思ってもらえるように素敵な活動をお見せします。それだけクオリティの高いアルバムが完成したので、僕たちを信じて楽しんでください!

ソンフン:新しいコンテンツが公開されるたびに、ENGENEの皆さんが喜んでくれる姿が見られて、僕も今回の活動が楽しみです。ENHYPENらしいコンセプトで戻ってきたので、今回も一緒に大切な思い出を作りたいです。

ソヌ:6thミニアルバム、本当に一生懸命準備しました。早く皆さんに会いたいです。悔いの残らないように楽しく活動します。

ニキ:待っていてくれたENGENEの皆さん、ありがとうございます。今回のカムバックでは、僕たちの様々な魅力をお見せしたいです。一生懸命準備したアルバムなので、喜んでいただけたら嬉しいです。

(記事提供=OSEN)

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている

■【写真】ヒスン、“イケ散らかした“ビジュアル

■【写真】「どうなってんの?」ジェイ、完璧スーツ姿

■【写真】ソンフン、反則級のメガネ×スーツ姿