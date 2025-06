「脚の長さ2m？」ZEROBASEONEキム・ギュビン、非現実的な“バグリ”スタイルにファン騒然【PHOTO】 | RBB TODAY

ZEROBASEONEのキム・ギュビンが、非現実的なスタイルを披露した。

【写真】「お似合いカップル」キム・ギュビンが“密着ハグ”したお相手は?

キム・ギュビンは最近、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、「賞、ありがとうZEROSE」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ミリタリー風の衣装に身を包んだキム・ギュビンの姿が収められている。シャープで整ったフェイスラインと、モデルのようにスラリと伸びた手足が際立つ非現実的なスタイルで、まるでファッション誌の1ページのようなビジュアルを完成させている。その完璧なルックスと存在感は、見る者すべての視線を瞬時に奪った。

この投稿を見たファンからは、「すばらしい」「イケメンすぎて頭おかしくなりそう」「王子様」「脚長すぎんのよ」「スタイル尋常」「脚の長さ2mですか?」などのコメントが寄せられている。

(写真=ZEROBASEONE公式Instagram)

なお、キム・ギュビンが所属するZEROBASEONEは、5月29日に神奈川県・Kアリーナ横浜で開催された「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by ZOZOTOWN」にて、「Performance of the Year」と「The Platinum」を受賞し、2冠を達成した。

