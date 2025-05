EPEX、ドン・キホーテと初コラボ！日本全国で限定グッズ発売 | RBB TODAY

ボーイズグループEPEX(イーペックス)が、日本の大型ディスカウントストアとコラボレーションし、グローバルな影響力を発揮する。

5月30日、所属事務所C9エンターテインメントは「EPEXが6月7日より、日本の総合ディスカウントストア『ドン・キホーテ』およびスーパーマーケットチェーン『アピタ』『ピアゴ』とコラボレーションした限定商品を発売する」と発表した。

EPEXは、K-POPボーイズグループとして初めて、ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴとの限定グッズコラボレーションを実施する。各店舗では、メンバーが撮影、制作に参加したフォトカードやステッカーセット、クリアファイル、キルティングポーチなどの各種グッズに加え、メンバー直筆のイラストを使用したデザイン商品など、多彩なアイテムが販売される予定だ。

(写真=C9エンターテインメント)EPEX

また、コラボレーション商品を販売する日本全国の107店舗では、EPEXのコメントやテーマソングを楽しむことができる。ドン・キホーテの各店舗では、EPEXが歌うドン・キホーテのテーマソング『ミラクルショッピング』やメンバーのボイスコメントが流れ、アピタおよびピアゴの店舗でもメンバーのボイスコメントが流れる予定だ。

最近のEPEXは、日本において音楽やライブはもちろん、TV番組やファッションなど様々な分野で活動の幅を広げている。2024年は日本の5都市・全10公演にわたるZeppツアー「So We are not Anxious」を成功裏に開催し、今年3月には3度目の単独コンサート「青春欠乏」も盛況のうちに行われた。

このほかにもEPEXは、ファッションイベント「TGC Teen 2024 Winter」のステージにも出演し、メンバーのミューとベクスンは「TGC 熊本 2025」と「TGC 香川 2025」にも続けて登場し、ランウェイを華やかに飾った。そして、今回のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴとのコラボレーションに至るまで、活動の幅をさらに広げ、グローバルアーティストとしての存在感を着実に強めている。

なお、EPEXは5月6日、アメリカのエレクトロ・ポップ・デュオ「joan」とのコラボレーションシングル『so nice』をリリースし、ダンスチャレンジも披露しながら音楽ファンと活発な交流を続けている。

(記事提供=OSEN)

