夏モード全開のスタイリングで大優勝…ハン・ソヒ、イタリア満喫SHOTに「Dior」も大絶賛！【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが、プライベートでも圧倒的な美しさを放っている。

ハン・ソヒは最近、自身のインスタグラムを更新し、イタリアで撮影された数枚の写真を公開。観光を楽しむ自然体の姿がファンの注目を集めている。

写真の中でハン・ソヒは、果汁感たっぷりのピンクチークが印象的なメイクでキュートさを引き立て、編み下ろしたヘアスタイルで清楚な雰囲気を漂わせている。さらに、ノースリーブのワンピースからはスラリと伸びた手足とシャープな肩のラインがあらわになり、その抜群のスタイルにも視線が集中した。

この投稿には、ハン・ソヒがアンバサダーを務める「Dior」の公式アカウントから「ローマが本当によく似合う」とのコメントが寄せられたほか、「えぐかわいい」「完全にプリンセス」「夏仕様のハン・ソヒ、大優勝」といったファンからの絶賛の声が相次いでいる。

なお、ハン・ソヒは5月18日(現地時間)に「第78回カンヌ国際映画祭」のレッドカーペットに登場。その圧巻のドレス姿が話題となった。

現在は、自身初のワールドツアーファンミーティング「Xohee Loved Ones,」を控えており、7月20日には東京公演も予定されている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

