RIIZE、音楽もバラエティも絶好調！全方位で“ライジングスター”の本領発揮 | RBB TODAY

RIIZEが、音楽・パフォーマンス・バラエティセンスを全て兼ね備えた活躍を見せている。

【写真】アントンの逞しい上腕二頭筋

RIIZEは、1stフルアルバムのカムバック以降、音楽番組を通じて、“青春ミュージカル”のような振付が印象的なタイトル曲『Fly Up』のほか、カリスマ性溢れるHIPHOPナンバー『Bag Bad Back』、ドーパミンを刺激するインパクトのあるダンスナンバー『Ember to Solar』など多彩なステージを披露し、話題を集めている。

(写真=SMエンターテインメント)

5月26日には、YouTubeチャンネル「HUP!」のコンテンツ「Live Performance with NO Post-Editing」で、ボーカルの相性とコーラスパートが魅力的な『Show Me Love』のライブ映像が公開された。また、RIIZE公式YouTubeチャンネルでは、メンバーたちの明るいエネルギーが感じられる『Fly Up』のダンスプラクティス動画もアップされ、注目を集めた。

(写真=SMエンターテインメント)

さらにRIIZEは、YouTubeのバラエティコンテンツにも多数出演している。YouTubeチャンネル「TEO」で公開されるコンテンツ「Salon Drip 2」をはじめ、「ナレ式」「コンデヒ」「SsookSsook」「DEXの冷蔵庫インタビュー」「SUMBAKKOKJIL」「アイドル人間劇場」「最愛キャンプ」「ホンスンTV」「老舗記(NOPOGY)」「Tingle Interview」など、様々なテーマのバラエティコンテンツに出演し、ステージとはまた違った一面を披露。彼らの“努力型バラエティセンス”が好評を呼び、YouTube急上昇人気動画にもランクインするなど、“ライジングスター”としての存在感を高めている。

RIIZEは、5月19日にリリースされた1stフルアルバム『ODYSSEY』で3作連続ミリオンセラーを達成した。さらに、MelonのTOP100で3位、HOT100では1位を獲得。Bugsリアルタイムチャート、VIBE急上昇チャート、Apple Music「今日のTOP100:韓国」でも1位を記録した。また、中国のQQミュージックのデジタルアルバム販売チャートでも1位を記録し「プラチナ認証」を獲得した。日本でも、LINE MUSICリアルタイムおよびデイリーアルバムTOP100で1位、AWAのリアルタイム急上昇チャートでも1位に輝いたほか、iTunesトップアルバムチャートでは世界13の地域でTOP10入りを果たすなど、世界中で熱い支持を集めている。

(記事提供=OSEN)

◇RIIZEとは?

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」(成長する)と「Realize」(実現する)の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

