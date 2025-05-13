注目の20歳・福井梨莉華、初FLASHでグラマラスな魅力！ | RBB TODAY

グラビア界の新星・福井梨莉華が、13日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に初登場した。
2023年にNHKドラマで女優デビュー、昨年10月にグラビアにも進出して以降、各誌に引っ張りだこの福井。キュートなルックスと圧巻のスタイルを武器に、さらなるブレイクが期待されるシンデレラガールが、同誌初登場ながら表紙＆巻頭10ページを飾っている。
福井梨莉華、20歳のグラマラスボディ再び！ わずか3ヵ月で2度目の『週チャン』降臨 | RBB TODAY
8日発売の『週刊少年チャンピオン』23号（秋田書店）に、福井梨莉華が登場。表紙&巻頭グラビアで美ボディを惜しみなく披露している。
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2025年の最注目株・福井梨莉華、“ド迫力”バスト弾ける水着グラビア！ | RBB TODAY
今年のグラビアシーン最注目株・福井梨莉華が、22日発売の『BOMB Love Special 2025 #1』（ワン・パブリッシング）に登場。限定版の表紙＆付録ピンナップポスターを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/22/228605.html続きを読む »
今回のグラビアでは、ピンクやブルーのビキニ姿をお披露目。ハタチらしいフレッシュさと、グラマラスな魅力が弾ける王道グラビアは見逃せない。なお各電子書店では、福井のFLASHデジタル写真集『キミに決めた！』も発売中。
週刊ビッグコミックスピリッツ 2025年24号【デジタル版限定グラビア増量「福井梨莉華」】（2025年5月12日発売号） [雑誌]
￥510
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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