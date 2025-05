ジェジュン、個人情報ハッキング被害を告白　「本当に恐ろしい一日だった」 | RBB TODAY

歌手キム・ジェジュンが、電子決済サービス「カカオペイ」にて個人情報ハッキング被害に遭ったことを明かし、ファンの間に衝撃が広がっている。

【写真】ジェジュン、隠し切れない「イケメンオーラ」

5月7日、キム・ジェジュンは公式ファンコミュニケーションアプリ「FROM」を通じて「カカオペイがハッキングされた」と告白。カカオペイはカードや銀行口座と連携して簡単に決済や送金ができるサービスであり、ハッキングされた場合には深刻な金銭的被害に発展する可能性もある。

キム・ジェジュンは「相談センターに電話したら、証券担当の窓口に連絡するよう言われ、さらに“事件対応部門”があるということで回され、結局1時間も電話をすることになったが、結局解決できずに仕事のため通話を終えることになった」とその経緯を説明。

さらに「パスワードが分からないと、ハッキングした相手のアカウントを削除できないと言われた。ハッキングされてパスワードが変えられたのに、自分がどうやってそれを知るのか」と苛立ちを吐露。「別の担当者を紹介すると言われたが、最初に話した部署と同じで、精神的に参った」と対応の不備に強い不満をあらわにした。

(写真提供=OSEN)キム・ジェジュン

「相談員の方々が大変なのは理解しているが、この対応はあまりにもお粗末だ」「ハッキングされても、相手が変えたパスワードを自分が知っていなければならないなんて」と、システム上の問題点も指摘した。

この報告に対し、ファンからは心配と怒りの声が殺到。キム・ジェジュンは現在、ガールズグループSAY MY NAMEや女優オ・ジユル、KARAのニコルらが所属するINCODEエンターテインメントでCSO(最高戦略責任者)を務めており、セキュリティ意識が高い立場にあるだけに、今回のハッキングはより重大な事態として受け止められている。

特にキム・ジェジュンは長年にわたり過激な“サセン(私生活を追いかけるファン)”によるストーキング被害に悩まされてきた。過去にはSNSアカウントをハッキングされたこともあり、度重なるプライバシー侵害や個人情報流出に苦しんできた彼にとって、今回の事件は決して軽視できるものではなかった。

その後、キム・ジェジュンは事件から2日後に「カカオペイは1日半かかってやっと解約・退会した」と無事を報告。金銭的な追加被害は確認されていないという。しかし彼は、「本当に恐ろしい一日だった」と振り返り、胸をなでおろす様子を見せた。

一方、キム・ジェジュンは5月15日に新しいEP『Beauty in Chaos』をリリースし、カムバックを果たす。さらに5月24日・25日にはソウルにて『2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT "Beauty in Chaos" IN SEOUL』を開催し、ファンと再会する予定だ。

(記事提供=OSEN)

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc~en~CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした7人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

■【写真】SAY MY NAME・本田仁美、意外な“バキバキ美腹筋”

■【画像】ジェジュン、“精子”凍結

■【写真】ジェジュンの“美麗横顔”にファン騒然