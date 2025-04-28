Stray KidsとJR東海の特別コラボ開幕！ 東海道本線車内や静岡エリアの駅をジャック | RBB TODAY

Netflix公式対応のワザありプロジェクター！ 開けば大画面・畳めば本棚にも収納できちゃう！！…XGIMI「Elfin Flip Pro」 | RBB TODAYPR
Netflix公式対応のプロジェクター「Elfin Flip Pro」は、コンパクトで持ち運びやすく、自動補正機能や明るい映像、サウンドも優れています。低遅延モードでゲームにも対応し、主要サービスへのダイレクトアクセスも可能です。
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Stray KidsとJR東海による特別コラボレーションが、4月28日からスタートした。
Stray KidsとJR東海のコラボレーションは、昨年に続き2回目。今回は昨年よりさらにバージョンアップし、東海道本線車内や静岡駅・浜松駅・掛川駅などの静岡エリアをStray Kidsがジャックする。さらに、品川駅や東海道新幹線17駅各駅でも特別広告が掲出される。
また、東海道新幹線の車内限定でショート動画を楽しめるだけでなく、抽選でコラボ企画限定グッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催。静岡駅直結の商業施設「ASTY静岡」の対象店舗での買い物で、オリジナルポストカードがもらえるキャンペーンも実施される。