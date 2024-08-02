乃木坂46、36thシングル『チートデイ』収録内容・歌唱メンバーが公開！ | RBB TODAY

既に配信がスタートしている表題曲「チートデイ」、TVアニメ「ATRI-My Dear Moments-」オープニングテーマ「あの光」の他、テレビ東京系列「乃木坂工事中」の企画「新軍団ドラフトバトル」で結成された軍団によるユニット曲計3曲が各形態に収録となる。更にはアンダー楽曲と5期生楽曲も収録される
■乃木坂46・36thシングル「チートデイ」
発売日：2024年8月21日(水)
【初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤】
M1. チートデイ(36th選抜メンバー)
M2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)
M3. 落とし物(36thアンダーメンバー)
M4. チートデイ -off vocal ver.-
M5. あの光 -off vocal ver.-
M6. 落とし物 -off vocal ver.-
SRCL-12950～12951 / \2,000(tax in)
M1：チートデイ(36th選抜メンバー)
M2：あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)
M3：君にDitto(五百城茉央、奥田いろは、川﨑桜、筒井あやめ、弓木奈於)
M4：チートデイ -off vocal ver.-
M5：あの光 -off vocal ver.-
M6：君にDitto -off vocal ver.-
SRCL-12952～12953 / \2,000(tax in)
M1：チートデイ(36th選抜メンバー)
M2：あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)
M3：懐かない仔猫(池田瑛紗、一ノ瀬美空、小川彩、菅原咲月、田村真佑)
M4：チートデイ -off vocal ver.-
M5：あの光 -off vocal ver.-
M6：懐かない仔猫 -off vocal ver.-
SRCL-12954～12955 / \2,000(tax in)
M1：チートデイ(36th選抜メンバー)
M2：あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)
M3：Keep in touch(佐藤楓、冨里奈央、中西アルノ、林瑠奈、松尾美佑)
M4：チートデイ -off vocal ver.-
M5：あの光 -off vocal ver.-
M6：Keep in touch -off vocal ver.-
SRCL-12956～12957 / \2,000(tax in)
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各Type別32種より1枚ランダム封入）
【通常盤】※CDのみ
M1：チートデイ(36th選抜メンバー)
M2：あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)
M3：熱狂の捌け口(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川﨑桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)
M4：チートデイ -off vocal ver.-
M5：あの光 -off vocal ver.-
M6：熱狂の捌け口 -off vocal ver.-
SRCL-12958 / \1,200(tax in)