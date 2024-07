熊元プロレス、自分が登場して話題の浜崎あゆみの楽曲名忘れ動揺 | RBB TODAY

お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスが『踊る!さんま御殿!!』(日本テレビ)に登場、自身が出演した有名人のMVの名前が出てこずパニックになった。

この日の番組のテーマは「真夏もおひとり様満喫女子」。サンドウィッチマン伊達の姪としても有名になった声優の伊達さゆりは、一人ミュージックビデオを満喫していると告白。音楽を聴きながら、ミュージックビデオに出ている自分を妄想するのが楽しいと話し、明石家さんまから「病んでるよね」とツッコミが。伊達は、特にバンドの楽曲のMVに出てみたいとし、あえてキラキラした衣装を着ずに道をひたすら歩くだけというシチュエーションに憧れると話した。

ここで、この話に入ってきたのが熊元プロレス。「私、浜崎あゆみさんのPV(プロモーションビデオ)にでた」とし、表参道をひたすら歩くシーンを経験。浜崎もいろいろ指導してくれたという。ここでさんまが、「それなんという曲なの?」と聞くと、熊元プロレスは真顔になり「やばっ、ちょっと…」と動揺。明石家さんまが「お前、出てないやろ!」とつっこみ、渡辺直美も「嘘なんじゃないの?」といじった。熊元プロレスは「これ…ウソにした方がいいのか、やばい…」とうろたえた。

ここで助け舟を出したのは重盛さと美だが、「私、見たことあるんですけど、映像にインパクトありすぎて曲名がわかんない」とボケ発言。あのも「本当に出てた!ボクも見ました」「でも(曲名)わかんない」と話した。

ちなみに、その曲名は「Just the way you are」だった。