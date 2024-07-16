Amazonプライムデーで大阪王将の人気セットが最大50%オフに | RBB TODAY

大阪王将公式通販 Amazon店が、7月16日から17日まで開催される年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」にて、人気の中華総菜180商品を特別価格で販売中だ。一部商品にはセール価格からさらに割引が適用されるクーポンもあり、最大50％オフで購入できる。
例えば、「大阪王将 直火炒めチャーハン7袋+水餃子7袋セット」はセール価格＆クーポン利用で50％オフの4,025円に、「大阪王将 肉餃子12袋600個入りタレ72袋大盤振る舞いセット」はセール価格＆クーポン利用で通常価格より45％オフの10,439円に。「大阪王将 スタメン大集合セット」は通常価格より20％オフの4,240円、「大阪王将 直火炒めチャーハン10袋セット」は通常価格より15％オフの2,686円で購入できる。
「大阪王将 直火炒めチャーハン7袋+水餃子7袋セット」
内容：直火炒めチャーハン×7袋、水餃子×7袋
Amazon プライムデーセール価格：4,025円＜セール価格＆クーポン利用で50％オフ＞
商品URL：https://amzn.to/3W4nG8C
「大阪王将 肉餃子12袋600個入りタレ72袋大盤振る舞いセット」
内容：元祖肉餃子（50個入）×12、餃子のタレ×72袋
Amazon プライムデーセール価格：10,439円＜セール価格＆クーポン利用で通常価格より45％オフ＞
商品URL：https://amzn.to/46e45Y7
「大阪王将 スタメン大集合セット」
内容：50個入の元祖肉餃子×1、餃子のタレ、12個入のこだわり餃子×1、直火炒めチャーハン×3袋、ガーリック炒めチャーハン×2袋、カレーチャーハン×2袋、豚カルビチャーハン×2袋、エビ塩炒めチャーハン×1袋
Amazon プライムデーセール価格：4,240円＜通常価格より20％オフ＞
商品URL：https://amzn.to/3LoKNpm
「大阪王将 直火炒めチャーハン10袋セット」
内容：直火炒めチャーハン×10袋
Amazonプライムデーセール価格：2,686円＜通常価格より15％オフ＞
商品URL：https://amzn.to/3xYyeOo