「グラビアめちゃくちゃ久しぶり！！！！」いけちゃん、久々の週プレ登場 | RBB TODAY

週プレグラビアのSNSを引用しながら、「1年ぶりに週プレに掲載されます」とアナウンス。デジタル写真集も発売されるとし「グラビアめちゃくちゃ久しぶり！！！！」と綴った。
いけちゃんは、チャンネル登録者約49万5000人の人気YouTuber。昨年1st写真集『いけとりっぷ』（集英社）をリリースし、デジタル写真集『いけちゃん MOMENT IN YOUR LIFE』（イマジカインフォス）や『FLASHデジタル写真集 いけちゃん 彼女の素顔』（光文社）など、グラビアにも積極的に挑戦している。
いけちゃん、大人の色気満載のオールランジェリーグラビア | RBB TODAY
チャンネル登録者数約47万人の人気YouTuberいけちゃんが、9日に発売された『FLASH』（光文社）に登場。12日に発売される『FLASHデジタル写真集 いけちゃん 彼女の素顔』（光文社）から、爽やかなランジェリー姿を披露している。
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人気YouTuber・いけちゃん、全編ランジェリーカットで登場 | RBB TODAY
チャンネル登録者数46万人を超える人気YouTuberいけちゃんが、本日7日発売の『FLASH』（光文社）に登場している。
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