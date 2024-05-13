STU48、1stアルバムタイトルが『懐かしい明日』に決定　新曲4曲の詳細も発表 | RBB TODAY

STU48が6月12日に発売するファーストアルバムのタイトルが「懐かしい明日」に決定した。 ファーストアルバムのタイトル「輝かしい明日」は12日に愛媛県県民文化会館で開催された7周年公演で発表。さらに「Type A、Type B、劇場盤」それぞれのジャケット写真も公開された。 また、アルバムに収録される新曲と歌唱メンバーを発表。リード曲『愛の重さ』『Sweaty Smell』（映画「カーリングの神様」主題歌)『花は誰のもの？ 合唱Ver. STU48 feat. 島谷ひとみ』『月と僕と新しい自分』『小豆島へ行こう』（勝手に！四国観光大使楽曲）の4曲が新曲として収録される。 アルバム収録曲と歌唱メンバーは以下の通り■『愛の重さ』STU48 All Stars池田裕楽、石田千穂、岡田あずみ、岡村梨央、尾崎世里花、工藤理子、久留島優果、小島愛子、信濃宙花、高雄さやか、中村 舞、原田清花、兵頭 葵、福田朱里、諸葛望愛、吉田彩良■『Sweaty Smell』 （映画「カーリングの神様」主題歌）井出 叶、内海里音、壁島結華、川又優菜、曽川咲葵、原田清花、森下舞羽、渡辺菜月、石原侑奈、岩﨑春望、奥田唯菜、梶原未羽、北澤 苺、長谷川乃彩、藤井里詠、森末妃奈■『花は誰のもの？ 合唱Ver. STU48 feat. 島谷ひとみ』新井梨杏、池田裕楽、石田千穂、井出 叶、内海里音、岡田あずみ、岡村梨央、尾崎世里花、壁島結華、川又優菜、工藤理子、久留島優果、小島愛子、迫 姫華、信濃宙花、清水紗良、曽川咲葵、高雄さやか、谷口茉妃菜、中村 舞、原田清花、兵頭 葵、福田朱里、峯吉愛梨沙、宗雪里香、森下舞羽、諸葛望愛、吉田彩良、渡辺菜月、石原侑奈、岩﨑春望、奥田唯菜、梶原未羽、北澤 苺、長谷川乃彩、濵田 響、藤井里詠、森末妃奈Featuring Vocalist島谷ひとみ■『月と僕と新しい自分』新井梨杏、工藤理子、迫 姫華、清水紗良、峯吉愛梨沙、濵田 響■『小豆島へ行こう』 （勝手に！四国観光大使楽曲）岡田あずみ、谷口茉妃菜、中村 舞、兵頭 葵、福田朱里、宗雪里香