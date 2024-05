アナとエルサも祝福！TDS新エリア「ファンタジースプリングス」プレビュー開催 | RBB TODAY

東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」の6月6日(木)のグランドオープンに先駆け、5月7日(火)、新エリア全体を報道陣に公開。ディズニー映画『アナと雪の女王』のアナとエルサもお祝いに駆け付けた。

新エリア「ファンタジースプリングス」は、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」がテーマだ。

ディズニー映画を題材とした3つのエリアである「フローズンキングダム」(『アナと雪の女王』をテーマとしたエリア)、「ラプンツェルの森」(『塔の上のラプンツェル』をテーマとしたエリア)、「ピーターパンのネバーランド」(『ピーター・パン』をテーマとしたエリア)と、先日メディアにも公開された1つのディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」で構成される広大なエリアだ。

東京ディズニーシーのロストリバーデルタとアラビアンコーストの間を抜けた先に広がる同エリア内には、映画のキャラクターをかたどったロックアートがある魔法の泉がゲストを出迎えるほか、映画の世界が感じられる4つのアトラクション、レストランや商品施設などがあり、ディズニーファンタジーの世界へ誘っていく。

この「ファンタジースプリングス」への入場および「ファンタジースプリングス」内の対象アトラクションの利用には、対象アトラクションの「スタンバイパス」(無料)または「ディズニー・プレミアアクセス」(有料)の取得が必要となる。詳細は公式サイトで確認のこと。

東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」は、6月6日(木)グランドオープン。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

(C) Disney

As to Disney artwork, logos and properties: (C) Disney