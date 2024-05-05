Prime Videoチャンネル、最初の2ヵ月限定で月額99円キャンペーン実施中！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース Prime Videoチャンネルの月額料金が、最初の2ヵ月間限定で99円となるキャンペーンが9日まで実施中だ。 今回のキャンペーンでは、通常月額550円の「dアニメストア for Prime Video」や、同じく月額550円の「韓国ドラマ・エンタメ Channel K」、月額350円の「東映アニメチャンネル」などが対象。ジャンルも、アニメ、韓流、華流など多岐にわたっている。今回のキャンペーンにて、お得な月額料金で楽しめるチャンネル一覧は下記の通り。 なお、申込みは特設サイトより可能となっている（アフィリエイトリンクとなっています）。【キャンペーン対象チャンネル】・「dアニメストア for Prime Video」月額 550 円（税込）・「アニメタイムズ」月額 437 円（税込）・「東映アニメチャンネル」月額 350 円（税込）・「韓国ドラマ・エンタメ Channel K」月額 550 円（税込）・「アジアPremium」月額 550 円（税込）・「エンタメ・アジア」月額 660 円（税込）・「時代劇専門チャンネルNET」月額 550円（税込）・「マイ★ヒーロー」月額 499円（税込）