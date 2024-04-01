 櫻坂46、スタジアムライブ映像作品のジャケットアートワーク公開！ | RBB TODAY
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櫻坂46、スタジアムライブ映像作品のジャケットアートワーク公開！

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櫻坂46、スタジアムライブ映像作品のジャケットアートワーク公開！
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　5月15日に発売となる櫻坂46のライブ映像作品『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』のジャケットアートワークが公開された。

　同作は、昨年11月末にZOZOマリンスタジアム実施されたグループ結成3周年ライブを映像化。櫻坂46にとっては初のスタジアムライブ、そして会場の最高動員数を記録するなど、様々な記録を打ち立てた記念すべきライブ映像作品だ。

　商品は全6形態で、DAY1・DAY2の両日の映像に加え、ライブに向けての様子やリハーサル、当日の裏側などに追った特典映像「Behind the scenes of 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」が収録される数量限定の完全生産限定盤はBOX仕様となっている。


櫻坂46、フランス・パリを楽しむメンバーオフショット公開 | RBB TODAY
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櫻坂46がグループ初の海外イベントをフランス・パリで開催した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/17/210797.html続きを読む »

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櫻坂46、初のスタジアムライブ映像発売決定！ | RBB TODAY
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　櫻坂46のLIVE Blu-ray / DVD『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』が5月15日にリリースされる。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/19/218160.html続きを読む »
《KT》
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