乃木坂46、35thシングル収録曲などが明らかに | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 乃木坂46が4月10日に発売する35thシングル「チャンスは平等」の商品概要が発表された。 80年代のディスコソングを彷彿とさせる表題曲「チャンスは平等」を筆頭に、共通C/W曲として収録されるアンダー楽曲、さらには5期生の楽曲、卒業を控えラストシングルとなる山下美月のソロ曲なども収録される。詳細は下記の通り。■乃木坂46 35thシングル「チャンスは平等」2024年4月10日（水）発売【初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤】＜Type-A＞M1：「チャンスは平等」（35thシングル選抜メンバー）M2：「車道側」（35thアンダーメンバー）M3：「「じゃあね」が切ない」（5期生メンバー）M4：「チャンスは平等」～off vocal ver.～M5：「車道側」～off vocal ver.～M6：「「じゃあね」が切ない」～off vocal ver.～価格：2,000円（税込）＜Type-B＞M1：「チャンスは平等」M2：「車道側」M3：「あと7曲」（遠藤さくら・小川彩・賀喜遥香・川﨑桜・林瑠奈・弓木奈於）M4：「チャンスは平等」～off vocal ver.～M5：「車道側」～off vocal ver.～M6：「あと7曲」～off vocal ver.～価格：2,000円（税込）＜Type-C＞M1：「チャンスは平等」M2：「車道側」M3：「ぶんぶくちゃがま」（池田瑛紗・一ノ瀬美空・田村真佑・筒井あやめ・冨里奈央）M4：「チャンスは平等」～off vocal ver.～M5：「車道側」～off vocal ver.～M6：「ぶんぶくちゃがま」～off vocal ver.～価格：2,000円（税込）＜Type-D＞M1：「チャンスは平等」M2：「車道側」M3：「サルビアの花を覚えているかい？」（五百城茉央・奥田いろは）M4：「チャンスは平等」～off vocal ver.～M5：「車道側」～off vocal ver.～M6：「サルビアの花を覚えているかい？」～off vocal ver.～価格：2,000円（税込）★初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤 共通特典・特典映像Blu-ray収録（詳細は追って発表）・封入特典「全国イベント参加券orスペシャルプレゼント応募券」1枚生写真1枚（35名×4種＝全140種のうち1種ランダム封入）【通常盤】（CDのみ）M1：「チャンスは平等」M2：「車道側」M3：「夏桜」（山下美月）M4：「チャンスは平等」～off vocal ver.～M5：「車道側」～off vocal ver.～M6：「夏桜」～off vocal ver.～価格：1,200円（税込）