 乃木坂46、祝12歳！メンバーがおめでとうメッセージ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

乃木坂46、祝12歳！メンバーがおめでとうメッセージ

エンタメ その他
乃木坂46・5期生【写真：竹内みちまろ】
  • 乃木坂46・5期生【写真：竹内みちまろ】

　本日7日よりスタートした「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE」。これに伴い、乃木坂46Mobileの公式X（旧Twitter）では、グループ12周年を祝したメッセージ動画が公開された。

　動画の尺はおよそ2分間。それぞれに12周年おめでとうメッセージを書いてもらい、そのメッセージを手に持ったメンバー1人1人の様子が収められている。

　登場順は5期生の五百城茉央から始まり、池田瑛紗、一ノ瀬美空、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、梅澤美波……の順に続く。メッセージの内容も実に個性豊かで、文字だけ綴る者もいれば、可愛らしいイラストを添えているメンバーも多く見受けられた。

　メッセージは、3期生・与田祐希で最後。ラストには「乃木坂46 12周年おめでとう！」というテロップが入り、動画を締めくくっている。


    【PICK UP】乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE（PR）
    ・3月8日 17:00 配信開始
    乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE　DAY2
    U-NEXTで視聴する

    ・3月9日 17:00 配信開始
    乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE　DAY3
    U-NEXTで視聴する

    ・3月10日 15:00 配信開始
    乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE　DAY4
    U-NEXTで視聴する

    ・3月14日 19:00 配信開始
    乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE　DAY1 リピート配信
    U-NEXTで視聴する
《ハララ書房》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top