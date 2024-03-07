乃木坂46、祝12歳！メンバーがおめでとうメッセージ | RBB TODAY

本日7日よりスタートした「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE」。これに伴い、乃木坂46Mobileの公式X（旧Twitter）では、グループ12周年を祝したメッセージ動画が公開された。
動画の尺はおよそ2分間。それぞれに12周年おめでとうメッセージを書いてもらい、そのメッセージを手に持ったメンバー1人1人の様子が収められている。
登場順は5期生の五百城茉央から始まり、池田瑛紗、一ノ瀬美空、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、梅澤美波……の順に続く。メッセージの内容も実に個性豊かで、文字だけ綴る者もいれば、可愛らしいイラストを添えているメンバーも多く見受けられた。
メッセージは、3期生・与田祐希で最後。ラストには「乃木坂46 12周年おめでとう！」というテロップが入り、動画を締めくくっている。
＼本日より #12thバスラ ついにスタート／#乃木坂46 12歳の誕生日をお祝いするメッセージが到着💌— 乃木坂46 Mobile【公式】 (@nogizaka_mobile) March 7, 2024
メッセージはモバイルブースに展示しますのでぜひ見に来てくださいね🎂
バスラの開催を記念したキャンペーンもモバイルで開催中！https://t.co/Pa1RMLjLVA pic.twitter.com/Vmrj4d8T8w
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