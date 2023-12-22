『第74回NHK紅白歌合戦』出場歌手の歌唱曲が発表 | RBB TODAY

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『第74回NHK紅白歌合戦』出場歌手の歌唱曲が発表

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　『第74回NHK紅白歌合戦』が12月31日19時20分からNHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1にて放送される。このほど、各アーティストの曲目が発表された。

　初出場となる新しい学校のリーダーズ」は、ユニークな首振りダンスが話題の「オトナブルー」。Adoは、ヒット曲「唱」を歌唱する。また、バラエティなどで活躍を魅せるanoは「ちゅ、多様性。」を披露する。

　白組では、藤井フミヤが自身の代表曲ともいえる「TRUE LOVE」を歌唱。大泉洋は、玉置浩二作曲で話題の「あの空に立つ塔のように」を歌う。

【紅組】
・あいみょん：「愛の花」
・新しい学校のリーダーズ：「オトナブルー」
・Ado：「唱」
・ano：「ちゅ、多様性。」
・石川さゆり：「津軽海峡・冬景色」
・伊藤蘭：「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」
・坂本冬美：「夜桜お七」
・櫻坂46：「Start over!」
・椎名林檎：「（サ）～さすがに諸行無常篇～」
・JUJU：「時の流れに身をまかせ」
・Superfly：「タマシイレボリューション」
・天童よしみ：「道頓堀人情」
・NiziU：「Make you happy」
・乃木坂46：「おひとりさま天国」
・Perfume：「FAKE IT」
・MISIA：「紅白スペシャル2023」
・MISAMO：「Do not touch」
・水森かおり：「日向岬～紅白ドミノチャレンジSP～」
・milet × MAN WITH A MISSION：「コイコガレ」
・YOASOBI：「アイドル」
・緑黄色社会：「キャラクター」
・LE SSERAFIM：「UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）-Japanese ver.-」

【白組】
・エレファントカシマシ：「俺たちの明日」
・大泉洋：「あの空に立つ塔のように」
・Official髭男dism：「Chessboard」
・キタニタツヤ：「青のすみか」
・郷ひろみ：「2億4千万の瞳～ブレイキンSP～」
・さだまさし：「秋桜」
・JO1：「NEWSmile」
・純烈：「だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～」
・鈴木雅之：「（め）組のひと」
・すとぷり：「スキスキ星人」
・Stray Kids：「CASE 143 -Japanese ver.-」
・SEVENTEEN：「舞い落ちる花びら（Fallin' Flower）」
・10-FEET：「第ゼロ感」
・BE:FIRST：「Boom Boom Back」
・福山雅治：「HELLO～想望 紅白スペシャルメドレー」
・藤井フミヤ：「TRUE LOVE」
・星野源：「生命体」
・MAN WITH A MISSION × milet：「絆ノ奇跡」
・Mrs.GREEN APPLE：「ダンスホール」
・三山ひろし：「どんこ坂～第7回 けん玉世界記録への道～」
・山内惠介：「恋する街角」
・ゆず：「ビューティフル」

【特別企画】
・クイーン＋アダム・ランバート：「ドント・ストップ・ミー・ナウ」
・ハマいく：「ビートDEトーヒ」

【テレビ放送70年 特別企画 「テレビが届けた名曲たち」】
・寺尾聰：「ルビーの指環」
・ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ：「YELLOW YELLOW HAPPY～Timing」
・薬師丸ひろ子：「セーラー服と機関銃」
《KT》
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