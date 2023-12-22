『第74回NHK紅白歌合戦』出場歌手の歌唱曲が発表 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 『第74回NHK紅白歌合戦』が12月31日19時20分からNHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1にて放送される。このほど、各アーティストの曲目が発表された。 初出場となる新しい学校のリーダーズ」は、ユニークな首振りダンスが話題の「オトナブルー」。Adoは、ヒット曲「唱」を歌唱する。また、バラエティなどで活躍を魅せるanoは「ちゅ、多様性。」を披露する。 白組では、藤井フミヤが自身の代表曲ともいえる「TRUE LOVE」を歌唱。大泉洋は、玉置浩二作曲で話題の「あの空に立つ塔のように」を歌う。【紅組】・あいみょん：「愛の花」・新しい学校のリーダーズ：「オトナブルー」・Ado：「唱」・ano：「ちゅ、多様性。」・石川さゆり：「津軽海峡・冬景色」・伊藤蘭：「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」・坂本冬美：「夜桜お七」・櫻坂46：「Start over!」・椎名林檎：「（サ）～さすがに諸行無常篇～」・JUJU：「時の流れに身をまかせ」・Superfly：「タマシイレボリューション」・天童よしみ：「道頓堀人情」・NiziU：「Make you happy」・乃木坂46：「おひとりさま天国」・Perfume：「FAKE IT」・MISIA：「紅白スペシャル2023」・MISAMO：「Do not touch」・水森かおり：「日向岬～紅白ドミノチャレンジSP～」・milet × MAN WITH A MISSION：「コイコガレ」・YOASOBI：「アイドル」・緑黄色社会：「キャラクター」・LE SSERAFIM：「UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）-Japanese ver.-」【白組】・エレファントカシマシ：「俺たちの明日」・大泉洋：「あの空に立つ塔のように」・Official髭男dism：「Chessboard」・キタニタツヤ：「青のすみか」・郷ひろみ：「2億4千万の瞳～ブレイキンSP～」・さだまさし：「秋桜」・JO1：「NEWSmile」・純烈：「だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～」・鈴木雅之：「（め）組のひと」・すとぷり：「スキスキ星人」・Stray Kids：「CASE 143 -Japanese ver.-」・SEVENTEEN：「舞い落ちる花びら（Fallin' Flower）」・10-FEET：「第ゼロ感」・BE:FIRST：「Boom Boom Back」・福山雅治：「HELLO～想望 紅白スペシャルメドレー」・藤井フミヤ：「TRUE LOVE」・星野源：「生命体」・MAN WITH A MISSION × milet：「絆ノ奇跡」・Mrs.GREEN APPLE：「ダンスホール」・三山ひろし：「どんこ坂～第7回 けん玉世界記録への道～」・山内惠介：「恋する街角」・ゆず：「ビューティフル」【特別企画】・クイーン＋アダム・ランバート：「ドント・ストップ・ミー・ナウ」・ハマいく：「ビートDEトーヒ」【テレビ放送70年 特別企画 「テレビが届けた名曲たち」】・寺尾聰：「ルビーの指環」・ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ：「YELLOW YELLOW HAPPY～Timing」・薬師丸ひろ子：「セーラー服と機関銃」