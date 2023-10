東京ディズニーシー新エリア「ファンタジースプリングス」、上空から撮影した建設過程の映像を公開 | RBB TODAY

東京ディズニーリゾートは26日(木)、2024年6月6日(木)にグランドオープンが決定した東京ディズニーシー8番目の新テーマポート、ファンタジースプリングスの上空から撮影した建設過程の映像を公開した。

ファンタジースプリングスは、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマとした世界で唯一のテーマポートで、ディズニー映画を題材とした3つのエリアで構成。「フローズンキングダム」(『アナと雪の女王』がテーマ)、「ラプンツェルの森」(『塔の上のラプンツェル』がテーマ)、「ピーターパンのネバーランド」(『ピーター・パン』がテーマ)と、1つのディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」からなる広大なエリアとなっている。

そして「ファンタジースプリングス」がいよいよ完成に近づいていく様子を楽しめる動画を、最新のドローン映像を交えて東京ディズニーリゾート公式YouTube上で公開した。最新映像では、上空からの視点で建設サイト全体の様子を観ることが出来る。

東京ディズニーリゾートは、「2019年5月の工事着手からオープンまで約5年。総投資額約3,200億円をかけ、2001年の東京ディズニーシー開業以来最大となる総開発面積約140,000㎡の開発を経て、大きく進化を遂げる東京ディズニーシー。世界に一つしかない海をテーマにしたディズニーテーマパークに「ファンタジースプリングス」の新たな魅力が加わり、日本だけでなく、世界中から訪れるゲストの皆さまにさらなる冒険とイマジネーションあふれるひとときをお届けすることをお約束いたします。東京ディズニーシーの新たな物語の始まりにどうぞご期待ください」とコメントしている。2024年6月6日(木)の開業が待ち遠しい。

