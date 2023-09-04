王道グラドル・佐々木萌香、あざと可愛い美ボディ水着姿！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース グラビアアイドルでレースクイーンの佐々木萌香が、9月4日発売の『ビッグコミックスピリッツ』40号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。 アイドルグループ全盛の今、グラビアアイドルも負けてはいない！ 佐々木は、2019年にSUPER GTレースクイーン『apr Lightning Stars』としてデビュー。同9月には、「ミスFLASH2020」オーディションのファイナリストに選ばれた。21年10月には、「サンケイスポーツ レースクイーンAWARD2021」で準グランプリ。同12月には、その年に最もショップに貢献したグラビアアイドルを選ぶアワード「グラビア・オブ・ザ・イヤー2021」（キネマ旬報社主催）で、ネクスト・ブレイク賞にも輝いた“王道グラビアアイドル”だ。 太陽のように明るく、あざと可愛さも魅力の佐々木。誌面では、水着姿などで美ボディを披露している。また、デジタル写真集『Gravure of Spirits』も同日配信。堂々の王道グラビアを堪能できる。週刊ビッグコミックスピリッツ 2023年40号【デジタル版限定グラビア増量「佐々木萌香」】（2023年9月4日発売） [雑誌]￥479(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場佐々木萌香 Gravure of Spirits スピ/サン グラビアフォトブック￥660(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場