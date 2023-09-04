王道グラドル・佐々木萌香、あざと可愛い美ボディ水着姿！ | RBB TODAY

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王道グラドル・佐々木萌香、あざと可愛い美ボディ水着姿！

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佐々木萌香©唐木貴央／小学館
  • 佐々木萌香©唐木貴央／小学館
  • 週刊ビッグコミックスピリッツ表紙 ©唐木貴央／小学館
  • デジタル写真集表紙©唐木貴央／小学館

　グラビアアイドルでレースクイーンの佐々木萌香が、9月4日発売の『ビッグコミックスピリッツ』40号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。

　アイドルグループ全盛の今、グラビアアイドルも負けてはいない！　佐々木は、2019年にSUPER GTレースクイーン『apr Lightning Stars』としてデビュー。同9月には、「ミスFLASH2020」オーディションのファイナリストに選ばれた。21年10月には、「サンケイスポーツ レースクイーンAWARD2021」で準グランプリ。同12月には、その年に最もショップに貢献したグラビアアイドルを選ぶアワード「グラビア・オブ・ザ・イヤー2021」（キネマ旬報社主催）で、ネクスト・ブレイク賞にも輝いた“王道グラビアアイドル”だ。

　太陽のように明るく、あざと可愛さも魅力の佐々木。誌面では、水着姿などで美ボディを披露している。また、デジタル写真集『Gravure of Spirits』も同日配信。堂々の王道グラビアを堪能できる。

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