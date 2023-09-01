「ねこ休み展」秋の新作巡回展が名古屋で開催！初登場のスター猫たちも | RBB TODAY

人気の猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展「ねこ休み展」秋の新作巡回展が、9月23日から10月15日まで愛知県・名古屋市のTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYAにて開催。参加クリエイターたちが秋の新作を含め250点以上を展示する。 新たなスター猫の仲間として、マンチカンのコンビが可愛い「にぼしら（@shirasu_nya）」が「ねこ休み展」に初登場。初展示となる名古屋会場では、ぽかぽかな暮らしの癒しの作品が展示予定だ。 さらに、双子のマンチカン、妹のごまちゃんが人気の「つな・まよ・ごま（@tunamayo_1124（」や、もふもふ感が人気の「ココモフ（@ami____5）」「ぽんもち日記（@ponponz0315）」「あぽろとジュノ（@apollon_114）」らが名古屋会場に初上陸。生で作品が見られる貴重な機会に。 なお、名古屋ギャラリーはオープン6周年。限定トレカの配布イベントなども実施予定だ。猫の合同写真展＆物販展「ねこ休み展 秋 2023」開催日時：2023年9月23日（土）～10月15日（日）11:00～18:00休館日：毎週月曜日・火曜日 ※10月9日（月・祝日）は開館、10月11日（水）は振替休日開催地：TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA（〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-17-12）入場料：600円／3歳以下は入場無料ねこ休み展 秋 2023 特設ページhttp://tgs.jp.net/event/neko-break-nagoya