“旅行×アイドル”がコンセプトの新アイドルグループ 「iTRiP」誕生 | RBB TODAY

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“旅行×アイドル”がコンセプトの新アイドルグループ 「iTRiP」誕生

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“旅行×アイドル”がコンセプトの新アイドルグループ 「iTRiP」誕生
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  • 東雲郁
  • 石塚汐花
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  • 富田花怜

　「トラベル」と「アイドル」をコンセプトした新しいアイドルグループ、iTRiP（アイトリップ）が、9月3日に日比谷野音のステージで実施される「アイドルカレッジ14th AnniversarLIVE～あなたとみたいYOZORA～」にて、オープニングアクトとしてデビューすることが決定した。

　iTRiPは、富田花怜、桜咲、新井乃愛、東雲郁、菜乙、石塚汐花、清良の7名でオーディションを経て結成されたグループ。コンセプトの通り、日本国内有数の観光スポットからの魅力を発信したり、各地でのイベント出演、アイドルとしてのライブ活動のほか、海外でもさまざまな活動を予定しているとのこと。

　今後は、ファンと一緒に様々な観光スポットを巡るトラベルツアーや、地域関連企業と協力した体験アクティビティなどを企画していく。

　デビューに先立ち、8月21日には新宿マルイ本店8F、シアターマーキュリー新宿にてプレお披露目ライブの開催も決定。さらに同会場前で、「iTRiPの写真展」も実施される。

【メンバー一覧】
新井乃愛　Noa Arai
生年月日　2009年02月07日
出身地　大阪府
血液型　A型
身長　151cm
特技　ダンス、マラソン
好きな国や地域　沖縄
X（Twitter）@itrip_noa

桜咲　Sakura
生年月日　2009年03月12日
出身地　三重県
血液型　A型
身長　146cm
特技・趣味 ギター弾き語り
好きな国や地域 シンガポール、アメリカ
X（Twitter） @itrip_sakura

富田花怜　Karen Tomita
生年月日　2009年06月18日
出身地　埼玉県
血液型　A型
身長　156cm
特技　競泳(水泳歴12年、全国大会出場経験あり)
英会話(英会話歴10年)
好きな国や地域　　グアム
X（Twitter）　@itrip_karen

石塚汐花　Shioka Ishizuka
生年月日　1997年07月03日
出身地　東京都
血液型　O型
身長　154cm
特技　空手（黒帯）、
キックボクシング、アクロバット
好きな国や地域　ハワイ、タイ、バリ、沖縄
X（Twitter）@shioka_ishizuka

菜乙　Nao
生年月日　2005年06月27日
出身地　静岡県
血液型　A型
身長　153cm
特技　人の誕生日を覚えること
好きな国や地域　北海道
X（Twitter）@itrip_nao

東雲 郁　Iku Shinonome
生年月日　1995年09月20日
出身地　神奈川県
血液型　A型
身長　163.5cm
特技　茶道(茶道歴15年 お免状保持)、
パフェ創り、浴衣の着付け
好きな国や地域　　京都
X（Twitter）@itrip_iku

清良　Kiyora
生年月日　1999年12月06日
出身地　鹿児島県
血液型　A型
身長　157cm
特技　ダンス、旅行(20カ国以上)、飛行機
好きな国や地域　　空港(特に国際線ターミナル)
X（Twitter）@itrip_kiyora
《KT》
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