“旅行×アイドル”がコンセプトの新アイドルグループ 「iTRiP」誕生 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 「トラベル」と「アイドル」をコンセプトした新しいアイドルグループ、iTRiP（アイトリップ）が、9月3日に日比谷野音のステージで実施される「アイドルカレッジ14th AnniversarLIVE～あなたとみたいYOZORA～」にて、オープニングアクトとしてデビューすることが決定した。 iTRiPは、富田花怜、桜咲、新井乃愛、東雲郁、菜乙、石塚汐花、清良の7名でオーディションを経て結成されたグループ。コンセプトの通り、日本国内有数の観光スポットからの魅力を発信したり、各地でのイベント出演、アイドルとしてのライブ活動のほか、海外でもさまざまな活動を予定しているとのこと。 今後は、ファンと一緒に様々な観光スポットを巡るトラベルツアーや、地域関連企業と協力した体験アクティビティなどを企画していく。 デビューに先立ち、8月21日には新宿マルイ本店8F、シアターマーキュリー新宿にてプレお披露目ライブの開催も決定。さらに同会場前で、「iTRiPの写真展」も実施される。【メンバー一覧】新井乃愛 Noa Arai生年月日 2009年02月07日出身地 大阪府血液型 A型身長 151cm特技 ダンス、マラソン好きな国や地域 沖縄X（Twitter）@itrip_noa桜咲 Sakura生年月日 2009年03月12日出身地 三重県血液型 A型身長 146cm特技・趣味 ギター弾き語り好きな国や地域 シンガポール、アメリカX（Twitter） @itrip_sakura富田花怜 Karen Tomita生年月日 2009年06月18日出身地 埼玉県血液型 A型身長 156cm特技 競泳(水泳歴12年、全国大会出場経験あり) 英会話(英会話歴10年)好きな国や地域 グアムX（Twitter） @itrip_karen石塚汐花 Shioka Ishizuka生年月日 1997年07月03日出身地 東京都血液型 O型身長 154cm特技 空手（黒帯）、キックボクシング、アクロバット好きな国や地域 ハワイ、タイ、バリ、沖縄X（Twitter）@shioka_ishizuka菜乙 Nao生年月日 2005年06月27日出身地 静岡県血液型 A型身長 153cm特技 人の誕生日を覚えること好きな国や地域 北海道X（Twitter）@itrip_nao東雲 郁 Iku Shinonome生年月日 1995年09月20日出身地 神奈川県血液型 A型身長 163.5cm特技 茶道(茶道歴15年 お免状保持)、パフェ創り、浴衣の着付け好きな国や地域 京都X（Twitter）@itrip_iku清良 Kiyora生年月日 1999年12月06日出身地 鹿児島県血液型 A型身長 157cm特技 ダンス、旅行(20カ国以上)、飛行機好きな国や地域 空港(特に国際線ターミナル)X（Twitter）@itrip_kiyora