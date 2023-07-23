ファン歓喜！ホテル「sequence MIYASHITA PARK」にBT21コラボルーム登場！ | RBB TODAY

このコラボでは、BT21がワンフロアをジャック！部屋の中も可愛くキャラクター達でいっぱいになっていました。今だけの素敵なオリジナルグッズも限定販売されています！
今回はそんなコラボレーションルーム「BT21｜sequence MIYASHITA PARK」をレポートします。
さらに、ホテル内のカフェ『VALLEY PARK STAND』では誰でも楽しめるコラボドリンクを販売中。ドリンクにはオリジナルロゴシール付き。ドリンク購入者限定で、限定オリジナルコースターも販売しています。
▼一部アイテムの価格情報
【宿泊者限定】ボールチェーンマスコット ¥2,750
【宿泊者限定】クッションカバー ¥3,850
トレーディングSNS風カードキーホルダー¥660
ビッグTシャツ ¥3,850
ハンドタオル ¥1,320
トートバッグ ¥3,850
3ピースキーホルダー ¥1,980
フォンタブストラップ ¥2,750
など他多数
■sequence MIYASHITA PARK（楽天トラベル）
■コラボレーションルーム「BT21｜sequence MIYASHITA PARK」特設サイト
https://www.sequencehotels.com/miyashita-park/campaign/bt21/?utm_source=media&utm_medium=pr&utm_campaign=wm_prtimes_bt21
【さりの プロフィール】
合同会社逆旅出版 代表。
出版社のひとり社長を務めながら、旅が大好きすぎて、年間180日以上、旅する暮らし方をしている。
ひとり旅の魅力をYouTubeやInstagramで発信中！
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