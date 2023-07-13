BE:FIRSTが4thシングル！9月13日に発売決定！ | RBB TODAY

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BE:FIRSTが4thシングル！9月13日に発売決定！

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　BE:FIRSTの4枚目のシングル（タイトル未定）が9月13日にリリースとなる。新曲3曲のほか、Music Videoとメイキング映像を収録した形態と、今年3月に幕張メッセで開催された「D.U.N.K. Showcase」のステージが収録された形態も発売に。


＜CD収録内容＞（全品番共通）
1.タイトル未定1
2.タイトル未定2
3.タイトル未定3

【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61367/B
価格 : ¥3,300 (税込)　¥3,000 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61368/B
価格 : ¥3,300 (税込)　¥3,000 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

＜映像収録内容＞（AVCD-61367/B・AVCD-61368/B）
LIVE -D.U.N.K. Showcase in 幕張メッセ 国際展示場 9～11-

1.BF is…
2.Boom Boom Back
3.Message
4.Bye-Good-Bye
5.Smile Again
6.Milli-Billi
7.Move On
8.Gifted.

【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61369/B
価格 : ¥2,200 (税込)　¥2,000 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61370/B
価格 : ¥2,200 (税込)　¥2,000 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

＜映像収録内容＞（AVCD-61369/B・AVCD-61370/B）
1.タイトル未定1 -Music Video-
2.タイトル未定1 -Behind The Scenes-

【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61371
価格 : ¥1,375 (税込)　¥1,250 (税抜)
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類中1種ランダム封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61372/B
価格 : ¥5,500 (税込)　¥5,000 (税抜)
仕様 : 三方背ケース
特典 : フォトブック（ページ数未定）

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61373/B
価格 : ¥5,500 (税込)　¥5,000 (税抜)
仕様 : 三方背ケース
特典 : フォトブック（ページ数未定）

＜映像収録内容＞（AVC1-61372/B・AVC1-61373/B）
1.タイトル未定1 -Music Video-
2.タイトル未定1 -Behind The Scenes-
LIVE -D.U.N.K. Showcase in 幕張メッセ 国際展示場 9～11-
1.BF is…
2.Boom Boom Back
3.Message
4.Bye-Good-Bye
5.Smile Again
6.Milli-Billi
7.Move On
8.Gifted.
《RBB TODAY》
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