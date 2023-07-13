BE:FIRSTが4thシングル！9月13日に発売決定！ | RBB TODAY

BE:FIRSTの4枚目のシングル（タイトル未定）が9月13日にリリースとなる。新曲3曲のほか、Music Videoとメイキング映像を収録した形態と、今年3月に幕張メッセで開催された「D.U.N.K. Showcase」のステージが収録された形態も発売に。
＜CD収録内容＞（全品番共通） 1.タイトル未定1 2.タイトル未定2 3.タイトル未定3 【SG+DVD(スマプラ対応)】 品番 : AVCD-61367/B 価格 : ¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜) 初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類中1種ランダム封入） 初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】 品番 : AVCD-61368/B 価格 : ¥3,300 (税込) ¥3,000 (税抜) 初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類中1種ランダム封入） 初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ＜映像収録内容＞（AVCD-61367/B・AVCD-61368/B） LIVE -D.U.N.K. Showcase in 幕張メッセ 国際展示場 9～11- 1.BF is… 2.Boom Boom Back 3.Message 4.Bye-Good-Bye 5.Smile Again 6.Milli-Billi 7.Move On 8.Gifted. 【SG+DVD(スマプラ対応)】 品番 : AVCD-61369/B 価格 : ¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜) 初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類中1種ランダム封入） 初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】 品番 : AVCD-61370/B 価格 : ¥2,200 (税込) ¥2,000 (税抜) 初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類中1種ランダム封入） 初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ＜映像収録内容＞（AVCD-61369/B・AVCD-61370/B） 1.タイトル未定1 -Music Video- 2.タイトル未定1 -Behind The Scenes- 【SG(スマプラ対応)】 品番 : AVCD-61371 価格 : ¥1,375 (税込) ¥1,250 (税抜) 初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類中1種ランダム封入） 初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 品番 : AVC1-61372/B 価格 : ¥5,500 (税込) ¥5,000 (税抜) 仕様 : 三方背ケース 特典 : フォトブック（ページ数未定） 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 品番 : AVC1-61373/B 価格 : ¥5,500 (税込) ¥5,000 (税抜) 仕様 : 三方背ケース 特典 : フォトブック（ページ数未定） ＜映像収録内容＞（AVC1-61372/B・AVC1-61373/B） 1.タイトル未定1 -Music Video- 2.タイトル未定1 -Behind The Scenes- LIVE -D.U.N.K. Showcase in 幕張メッセ 国際展示場 9～11- 1.BF is… 2.Boom Boom Back 3.Message 4.Bye-Good-Bye 5.Smile Again 6.Milli-Billi 7.Move On 8.Gifted.
《RBB TODAY》
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