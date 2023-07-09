【Amazonプライムデー】本日スタート！お買い得商品はコレだ！ | RBB TODAY

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【Amazonプライムデー】本日スタート！お買い得商品はコレだ！

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【Amazonプライムデー】本日スタート！お買い得商品はコレだ！
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ついに今年もAmazonプライムデーがスタートしました！

今年のプライムデーは7月9日～10日の先行セール、7月11日～12日のプライムデーの合計4日間開催されます。

9日からセール価格になるものと、11日からセール価格になるものがあるのでお気をつけくださいませ。

Fire TV StickやEchoシリーズなどのAmazonデバイスをはじめ、超人気のあの商品まで今年一番の激安価格になっています！去年のプライムデーで大幅値下げされていたDJIのアクションカメラ、Beatsのワイヤレスヘッドホンなど、今年もセール対象商品になっています！



【今回紹介した商品】※クリックするとAmazonにとびます
・Fire TV Stick
https://amzn.to/3PLq6Hs
・Echo pop
https://amzn.to/3O2tjRU
・Echo dot 第五世代
https://amzn.to/3PNamUt
・Echo show5
https://amzn.to/3NIt111
・Dell 27インチ4kモニター
https://amzn.to/44v5mIR
・エルゴトロン LX デスク モニターアーム
https://amzn.to/44hm7qy
・DJI アクションカメラ Action 2 Dual Screenコンボ
https://amzn.to/43dbjbH
・iPad (第10世代) 10.9インチ(Wi-Fi, 64GB)
https://amzn.to/46C0OSe
・MacBook Air M1 Chip 13インチ
https://amzn.to/3O3XMyV
・Beats Studio3 Wireless
https://amzn.to/3O2ppsc
・JBL TOUR PRO+
https://amzn.to/3riLiKV
・山善 電気ケトル
https://amzn.to/3O68jtA
・SwitchBot シーリングライトプロ
https://amzn.to/46CVUV6
・SwitchBot スマートリモコン Hub2
https://amzn.to/3NIGK8f
・SHURE SM7B
https://amzn.to/3NEpQYl

【ゆーにーのプロフィール】
生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。
チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ
《RBB TODAY》
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