【Amazonプライムデー】本日スタート！お買い得商品はコレだ！ | RBB TODAY

ついに今年もAmazonプライムデーがスタートしました！今年のプライムデーは7月9日～10日の先行セール、7月11日～12日のプライムデーの合計4日間開催されます。9日からセール価格になるものと、11日からセール価格になるものがあるのでお気をつけくださいませ。Fire TV StickやEchoシリーズなどのAmazonデバイスをはじめ、超人気のあの商品まで今年一番の激安価格になっています！去年のプライムデーで大幅値下げされていたDJIのアクションカメラ、Beatsのワイヤレスヘッドホンなど、今年もセール対象商品になっています！【今回紹介した商品】※クリックするとAmazonにとびます・Fire TV Stickhttps://amzn.to/3PLq6Hs・Echo pophttps://amzn.to/3O2tjRU・Echo dot 第五世代https://amzn.to/3PNamUt・Echo show5https://amzn.to/3NIt111・Dell 27インチ4kモニターhttps://amzn.to/44v5mIR・エルゴトロン LX デスク モニターアームhttps://amzn.to/44hm7qy・DJI アクションカメラ Action 2 Dual Screenコンボhttps://amzn.to/43dbjbH・iPad (第10世代) 10.9インチ(Wi-Fi, 64GB)https://amzn.to/46C0OSe・MacBook Air M1 Chip 13インチhttps://amzn.to/3O3XMyV・Beats Studio3 Wirelesshttps://amzn.to/3O2ppsc・JBL TOUR PRO+https://amzn.to/3riLiKV・山善 電気ケトルhttps://amzn.to/3O68jtA・SwitchBot シーリングライトプロhttps://amzn.to/46CVUV6・SwitchBot スマートリモコン Hub2https://amzn.to/3NIGK8f・SHURE SM7Bhttps://amzn.to/3NEpQYl【ゆーにーのプロフィール】生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ