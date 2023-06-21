BLACKPINK、シドニー公演も大盛況！K-POPガールズグループ最大規模のワールドツアーは後半へ | RBB TODAY

BLACKPINKが現地時間16日と17日の2日間、オーストラリア最大のアリーナであるシドニーのQUDOS BANK ARENAで「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] SYDNEY」を実施した。
オーストラリア公演は、2019年以来約4年ぶり。10日・11日のメルボルンに続き、シドニーも含む計4回公演は完売し、約5万人を動員した。同公演では「How You Like That」「Pretty Savage」「WHISTLE」でオープニングを飾り、「Lovesick Girls」「Kill This Love」「Pink Venom」などのヒット曲を立て続けに披露した。
なお、約150万人を動員するK-POPガールズグループ最大規模のワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR[BORN PINK]」は、オーストラリア公演を終えて後半へ。次回公演はフランスのパリ、その後、7月にはイギリスの音楽フェスティバル「HYDE PARK British Summer Time Festival」に、K-POPアーテイスト初のヘッドライナーとして出演する。
《KT》