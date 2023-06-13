【5月の中古スマホランキング】「iPhone 14」が買取ランキングで初のランクイン！ | RBB TODAY

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【5月の中古スマホランキング】「iPhone 14」が買取ランキングで初のランクイン！

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写真はイメージです（価格は現在のものではありません）
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　ゲオホールディングスが、2023年5月の中古スマホ人気ランキングを発表した。

　各キャリア等の販売ランキングは、次の通り。

■販売
・docomo
【1位】SHARP AQUOS wish2　2022年6月24日発売　14,800円
【2位】Apple iPhone8 64GB　2017年9月22日発売　14,800円
【3位】Apple iPhone7 32GB　2016年9月16日発売　9,980円

・au
【1位】Apple iPhone8 64GB　2017年9月22日発売　14,800円
【2位】Xiaomi Redmi Note 10　2021年8月13日発売　12,800円
【3位】OPPO OPPO A54 5G　2021年6月4日発売　14,800円

・SoftBank
【1位】Apple iPhone8 64GB　2017年9月22日発売　14,800円
【2位】Apple iPhone7 32GB　2016年9月16日発売　9,980円
【3位】Xiaomi Redmi Note10T　2022年4月22日発売　15,800円

・その他
【1位】Apple iPhoneSE 第2世代 128GB　2020年4月24日発売　27,800円
【2位】Apple iPhoneSE 第2世代 64GB　2020年4月24日発売　21,800円
【3位】Apple iPhone11 128GB　2020年10月14日発売　47,800円

　今回はAndroid端末で順位に変動があった。docomoで「Xperia 10 IV」が16位から6位、auで「arrows We」が15位から4位、SoftBankで「Xperia 5 II」が23位から6位と、大きく順位を上げた。ゲオ商品部の小林氏は「これらはすべて、直近数ヶ月で買取数が増加した機種となり、在庫数の増加が販売数の増加に繋がっています」としている。

　次に、買取ランキング。

■買取
・docomo
【1位】Apple iPhone 8 64GB　2017年9月22日発売　6,500円
【2位】SHARP AQUOS wish 2　2022年6月24日発売　5,000円
【3位】FCNT arrows We　2021年12月3日発売　4,000円

・au
【1位】Xiaomi Redmi Note 10　2021年8月13日発売　4,000円
【2位】Apple iPhone 8 64GB　2017年9月22日発売　6,500円
【3位】FCNT arrows We　2021年12月3日発売　3,000円

・SoftBank
【1位】Apple iPhone 8 64GB　2017年9月22日発売　6,500円
【2位】Xiaomi Redmi Note 10T　2022年4月22日発売　6,500円
【3位】Apple iPhone SE 第3世代64GB　2022年3月18日発売　30,000円

・その他
【1位】Apple iPhone SE 第2世代128GB　2020年4月24日発売　16,000円
【2位】Apple iPhone SE 第2世代64GB　2020年4月24日発売　13,000円
【3位】Apple iPhone 8 64GB　2017年9月22日発売　7,500円

　docomoとauではAndroid端末が軒並み順位を上げるかたちとなった。ランキングに記載はしていないが、SIMフリーでは「iPhone14 128GB」が7位にランクイン。容量別買取ランキングで同シリーズ初のランクインとなった。
《KT》
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