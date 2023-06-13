【5月の中古スマホランキング】「iPhone 14」が買取ランキングで初のランクイン！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース ゲオホールディングスが、2023年5月の中古スマホ人気ランキングを発表した。 各キャリア等の販売ランキングは、次の通り。■販売・docomo【1位】SHARP AQUOS wish2 2022年6月24日発売 14,800円【2位】Apple iPhone8 64GB 2017年9月22日発売 14,800円【3位】Apple iPhone7 32GB 2016年9月16日発売 9,980円・au【1位】Apple iPhone8 64GB 2017年9月22日発売 14,800円【2位】Xiaomi Redmi Note 10 2021年8月13日発売 12,800円【3位】OPPO OPPO A54 5G 2021年6月4日発売 14,800円・SoftBank【1位】Apple iPhone8 64GB 2017年9月22日発売 14,800円【2位】Apple iPhone7 32GB 2016年9月16日発売 9,980円【3位】Xiaomi Redmi Note10T 2022年4月22日発売 15,800円・その他【1位】Apple iPhoneSE 第2世代 128GB 2020年4月24日発売 27,800円【2位】Apple iPhoneSE 第2世代 64GB 2020年4月24日発売 21,800円【3位】Apple iPhone11 128GB 2020年10月14日発売 47,800円 今回はAndroid端末で順位に変動があった。docomoで「Xperia 10 IV」が16位から6位、auで「arrows We」が15位から4位、SoftBankで「Xperia 5 II」が23位から6位と、大きく順位を上げた。ゲオ商品部の小林氏は「これらはすべて、直近数ヶ月で買取数が増加した機種となり、在庫数の増加が販売数の増加に繋がっています」としている。 次に、買取ランキング。■買取・docomo【1位】Apple iPhone 8 64GB 2017年9月22日発売 6,500円【2位】SHARP AQUOS wish 2 2022年6月24日発売 5,000円【3位】FCNT arrows We 2021年12月3日発売 4,000円・au【1位】Xiaomi Redmi Note 10 2021年8月13日発売 4,000円【2位】Apple iPhone 8 64GB 2017年9月22日発売 6,500円【3位】FCNT arrows We 2021年12月3日発売 3,000円・SoftBank【1位】Apple iPhone 8 64GB 2017年9月22日発売 6,500円【2位】Xiaomi Redmi Note 10T 2022年4月22日発売 6,500円【3位】Apple iPhone SE 第3世代64GB 2022年3月18日発売 30,000円・その他【1位】Apple iPhone SE 第2世代128GB 2020年4月24日発売 16,000円【2位】Apple iPhone SE 第2世代64GB 2020年4月24日発売 13,000円【3位】Apple iPhone 8 64GB 2017年9月22日発売 7,500円 docomoとauではAndroid端末が軒並み順位を上げるかたちとなった。ランキングに記載はしていないが、SIMフリーでは「iPhone14 128GB」が7位にランクイン。容量別買取ランキングで同シリーズ初のランクインとなった。